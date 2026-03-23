Одежда для стройности: Андре Тан назвал фасоны, которые улучшают силуэт

Дизайнер рассказал, какие вещи создадут эффект более стройной фигуры.

V-образный вырез

Такой вырез помогает вытянуть шею и создать эффект стройности. Он будет идеально смотреться как на платьях, так и на блузах или свитерах. Дополнительно он визуально уменьшает объем груди, подчеркивает линию плеч и ключиц.

Трапециевидная юбка

Такой фасон — это настоящая находка для тех, кто хочет визуально удлинить ноги и создать элегантный силуэт. Она подойдет для любой фигуры и хорошо комбинируется с базовыми топами.

Брюки-клеш

Это отличный выбор для создания выгодного баланса между верхней частью тела и нижней. Такой фасон прекрасно сочетается с объемными блузами и топами.

Приталенные вещи

Приталенный силуэт всегда подчеркивает изгибы тела, придает образу женственности и утонченности. Прекрасно подойдет для создания классических образов или для более романтичных вариантов с платьями или жакетами.

Облегающие вещи (но не очень)

Такие предметы одежды могут быть эффективными, но только если с ними не переборщить. Легкие корсеты, боди, топы — это способ сделать себя стройнее и не переживать о дискомфорте.

