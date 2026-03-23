- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
Одежда для стройности: Андре Тан назвал фасоны, которые улучшают силуэт
Дизайнер рассказал, какие вещи создадут эффект более стройной фигуры.
V-образный вырез
Такой вырез помогает вытянуть шею и создать эффект стройности. Он будет идеально смотреться как на платьях, так и на блузах или свитерах. Дополнительно он визуально уменьшает объем груди, подчеркивает линию плеч и ключиц.
Трапециевидная юбка
Такой фасон — это настоящая находка для тех, кто хочет визуально удлинить ноги и создать элегантный силуэт. Она подойдет для любой фигуры и хорошо комбинируется с базовыми топами.
Брюки-клеш
Это отличный выбор для создания выгодного баланса между верхней частью тела и нижней. Такой фасон прекрасно сочетается с объемными блузами и топами.
Приталенные вещи
Приталенный силуэт всегда подчеркивает изгибы тела, придает образу женственности и утонченности. Прекрасно подойдет для создания классических образов или для более романтичных вариантов с платьями или жакетами.
Облегающие вещи (но не очень)
Такие предметы одежды могут быть эффективными, но только если с ними не переборщить. Легкие корсеты, боди, топы — это способ сделать себя стройнее и не переживать о дискомфорте.