Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одно из остатков ткани, другое - подержанное: невеста вышла замуж в двух потрясающих и необычных платьях

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
536
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Одно из остатков ткани, другое - подержанное: невеста вышла замуж в двух потрясающих и необычных платьях

Свадьба Даниэль Копперман / Фото: instagram.com/dcopperman

Она вышла замуж во Франции в двух особенных нарядах.

Девушка по имени Даниэль Копперман из Лондона хотела, чтобы ее свадебное платье было особенным, но также она хотела, чтобы наряд соответствовал ее ценностям - устойчивой и экологической моде.

Дело в том, что свадебное платье невесты надевают всего один раз и носят несколько часов, поэтому Даниэль решила, что ее наряд не будет совершенно новым, говорится в Vogue.

За помощью невеста обратилась к дизайнеру свадебных нарядов Саванне Миллер, и вместе они разработали наряд ее мечты - это было длинное однотонное платье с разрезом и опущенными плечами. Наряд сшили из остатков ткани, которые считались ненужными, поскольку ее оставалось всего 16 метров.

Второе платье невесты также соответствует устойчивой моде, поскольку было сшито из остатков ткани и подержанного свадебного платья, которое они купили на eBay.

Также много внимания невеста уделила и аксессуарам, ведь ее вуаль создана из винтажного французского шелка дизайнером Энн-Мари Фолкнер, а ее украшения представляли собой смесь винтажных и переработанных предметов.

Но не только ее свадебные образы были ориентированы на экологичность, Даниэль также хотела, чтобы сама свадьба была максимально осознанной. Невеста и ее нынешний муж Эди Серсуб решили устроить свадьбу на открытом воздухе недалеко от Лиона, Франция, где они сейчас живут. Многие цветы, использованные для центральных украшений, были взяты из сада, а вазы были изготовлены сестрой Даниэль, керамистом. Что касается еды, то они использовали только органические и сезонные ингредиенты для блюд, которые заказали у местных производителей.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Платье невесты
Дата публикации
Просмотры
536
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация