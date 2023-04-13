Одно из остатков ткани, другое - подержанное: невеста вышла замуж в двух потрясающих и необычных платьях

Девушка по имени Даниэль Копперман из Лондона хотела, чтобы ее свадебное платье было особенным, но также она хотела, чтобы наряд соответствовал ее ценностям - устойчивой и экологической моде.

Дело в том, что свадебное платье невесты надевают всего один раз и носят несколько часов, поэтому Даниэль решила, что ее наряд не будет совершенно новым, говорится в Vogue.

За помощью невеста обратилась к дизайнеру свадебных нарядов Саванне Миллер, и вместе они разработали наряд ее мечты - это было длинное однотонное платье с разрезом и опущенными плечами. Наряд сшили из остатков ткани, которые считались ненужными, поскольку ее оставалось всего 16 метров.

Второе платье невесты также соответствует устойчивой моде, поскольку было сшито из остатков ткани и подержанного свадебного платья, которое они купили на eBay.

Также много внимания невеста уделила и аксессуарам, ведь ее вуаль создана из винтажного французского шелка дизайнером Энн-Мари Фолкнер, а ее украшения представляли собой смесь винтажных и переработанных предметов.

Но не только ее свадебные образы были ориентированы на экологичность, Даниэль также хотела, чтобы сама свадьба была максимально осознанной. Невеста и ее нынешний муж Эди Серсуб решили устроить свадьбу на открытом воздухе недалеко от Лиона, Франция, где они сейчас живут. Многие цветы, использованные для центральных украшений, были взяты из сада, а вазы были изготовлены сестрой Даниэль, керамистом. Что касается еды, то они использовали только органические и сезонные ингредиенты для блюд, которые заказали у местных производителей.

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