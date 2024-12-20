Огромные конусы на головах принцесс и богачек: что известно о странных шляпах Средневековья

Часто в исторических фильма можно увидеть конусообразные женские шляпы. Также подобный головной убор используют в костюмах для театров или детских костюмах, но знаете ли вы, что эти знаменитые "шляпы принцессы" на самом деле основаны на исторических прецедентах?

Согласно словам историка Эми Бойингтон, они известны как энины (hennin). Эти головные уборы были очень популярны с середины 15 века и далее, и, как правило, чем они были выше, тем женщина была важнее, поэтому они ассоциируются с принцессами и богачками. Некоторые из этих головных уборов действительно достигли большой высоты. Некоторые были высотой от 30 до 45 сантиметров.

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Этот тип головного убора был особенно популярен в Бургундии и во Франции, украшали такие шляпы часто нежной вуалью, которая иногда спускалась до самой земли.Также их украшали красивым драгоценными камнями, демонстрирующими богатство. Эми также рассказала, что были разные вариации этого типа головного убора: с плоским верхом, раздвоеным или в форме сердца.

Эти головные уборы часто располагались под наклоном на голове, а волосы были зачесаны назад в пучок, поскольку высокие лбы были в моде (женщины того времени для этого даже специально выщипывали линию волос и брови), так создавалось впечатление, что их лоб был еще выше.

Фото: Getty Images

Сейчас на самом деле наверняка неизвестно, из чего на самом деле были сделаны конусы, возможно, это был какой-то тип толстого картона, возможно, это была проволочная сетка, но их часто щедро украшали драгоценностями и золотой вышивкой.

Фото: Getty Images

В современной поп-культуре эннин используется для обозначения принцесс и других важных женщин при королевском дворе, часто это довольно стереотипный образ.

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