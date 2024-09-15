Огромные сумки будут в моде: бренд Coach презентовал трендовые аксессуары на 2025 год

Похоже, что следующее лето будет расширять наши горизонты в отношении аксессуаров, ведь популярные бренды предлагают много креативных решений.

Во время Недели моды в Нью-Йорке свою коллекцию весна-лето 2025 презентовал бренд Coach. Однако самой интересной частью коллекции стали в этот раз аксессуары, поскольку креативный директор бренда Стюарт Веверс решил создать сумки-макси.

Сумки в форме динозавров, сердечек, медведей, губ и кошельков заняли видное место на подиуме.

Некоторые модели сумок были вдохновлены дизайнами созданными еще американским модельером Бонни Кэшин в 1940-1960 годах - сумками Cashin Carry с латунными застежками, которые по сей день считаются визитной карточкой бренда Coach.

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Также Веверс, известный сочетанием современного стиля с классическими штрихами, подчеркнул, что коллекция прославляет энергию Нью-Йорка и его жителей, отражая как ностальгию, так и современность в дани уважения городу. В коллекции заметно, что он вдохновлялся расслабленным уличным стилем города, ведь на некоторых сумках можно рассмотреть принты в виде граффити.

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Сумки с показа бренда Coach весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Напомним, что несколькими неделями ранее на Недели моды в Копенгагене завершился тренд на брелки Jane Birkin-ifying your bag. Многие гости украшали свои сумки самыми креативными и яркими безделушками - басами, игрушками и тому подобными аксессуарами.

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