Огромные воротники со складками: зачем мужчины и женщины носили этот странный аксессуар

Вы когда-нибудь задумывались, почему в 16 и 17 веках люди носили объемные белые воротнички и почему они были так популярны?

Согласно словам историка Эми Бойингтон, их носили мужчины, женщины и дети, и в начале своей популярности - в середине 16 века - они были довольно маленькими и предназначались для защиты дублета (это мужская верхняя одежда) от пятен, которые могли появиться от еды и питья. Но со временем воротники стали более сложными по размеру и дизайну.

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Воротники были белыми, их шили из льняного батиста и крахмалили, чтобы придать этот удивительный эффект. Позже воротники стали совершенно отдельными предметами одежды и завязывались сзади.

Они были символом богатства и статуса, потому что требовалось очень много сил, чтобы создать эти безупречные формы. Эта конкретная складка называется восьмеркой, и потребовалось бы много времени, чтобы накрахмалить ее до такой формы, тем самым указывая на то, что человек, который носил такой воротник, был очень богат и могл позволить себе такой аксессуар.

Фото: Getty Images

И также чем больше восьмерок - тем он богаче, потому что на это ушло бы еще больше времени. Кружевные воротники вскоре стали популярными, потому что они снова позволяли делать более сложную детализацию. А многослойные кружевные воротники, снова предполагали, что этот человек был невероятно богат, а также невероятно моден.

Фото: Getty Images

К началу 17 века эти большие круглые воротники вышли из моды и были заменены другими - стойкой с декольте. Однако в этом варианте все равно можно заметить, что сложная драпировка сохранилась.

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