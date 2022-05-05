Оксана Караванская показала свою первую вышиванку и рассказала ее историю

Дизайнер Оксана Караванская рассказала в соцсетях, что, несмотря на войну и тревожность, начала работу над новой коллекцией Haute Couture.

Также она вспоминаю историю своей первой "тернопольской" вышиванки и показала вышиванку, которую создала для первой леди Екатерины Ющенко.

"Началось все с Русланы, которая выиграла для Украины 50-е юбилейное "Евровидение". "Дикие танцы", сверхсовременная концепция сцены, а для дополнительного шика — девушки в украинских костюмах красиво дефилируют в финале. Так появилась моя первая кутюрная коллекция по мотивам 14 этнических регионов Украины. Одним из зрителей конкурса оказался Ж.П.Готье, и он настолько увлекся увиденным, что тут же посетил музей народного костюма и поменял тему своей кутюрной коллекции 2006 года на Inspired by Ukraine.На показ в Париж он пригласил первую леди К. Ющенко, и в тот же день ее муж заказал для нее понравившуюся вышиванку, именно ту первую "борщевку". 24 августа Екатерина появилась в моем кутюрном строе, и все журналисты дружно сказали: "О! Как это красиво! Это вам Ж.П.Готье сшил?" — рассказала дизайнер и добавила, что через 10 лет решила повторить эту вышивку для своего первого благотворительного проекта "Украинский Haute Couture".

Также в другой публикации Караванская показала в своих работах Екатерину Осадчую и Оксану Муху и добавила, что ее коллекции всегда будут связаны именно с Украиной.

"Это мегакруто, что вышиванка стала трендом года. Ее носят и покупают все! А я захотела сделать такую, что можно и хочется передать в наследство дочери, невестке, внучке. И сделала. Вышиванка 3-го тысячелетия. Она неповторима, одна. Иногда — новая вышивка, иногда — спасаю старую и объединяю регионы. Кто-то сказал, что нельзя их ставить рядом, если это красиво? Нарушаю традиционные правила, но не нарушаю главного — все это украинское!"

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