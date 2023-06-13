Оксана Караванская представила красивую коллекцию вышиванок на благотворительном показе в Нью-Йорке

Собранные средства на фэшн-событии в США отправят на закупку медицинского оборудования для украинских больниц.

Украинская дизайнер Оксана Караванская представила коллекцию вышиванок Ukrainian Code.2023 в Рочестере, штат Нью-Йорк. Показ состоялся в легендарном музее основателя компании Kodak Джорджа Истмана – международном музее фотографии и кино.

Оксана Караванская с моделью на показе в США/Прессслужба

На мероприятии собирали средства на закупку медицинского оборудования для украинских больниц.

Показ вышиванок от Оксаны Караванской в США/Прессслужба

Показ вышиванок от Оксаны Караванской в США/Прессслужба

В новой коллекции Караванская традиционно сочетает фрагменты старинных вышивок с авторскими уникальными орнаментами. Современные орнаменты для коллекции создала текстильная дизайнер Ксения Уманская.

Показ вышиванок от Оксаны Караванской в США/Прессслужба

Показ вышиванок от Оксаны Караванской в США/Прессслужба

Напомним, международный музей фотографии и кино – старейший в мире музей, посвященный фотографии, и один из старейших в мире киноархивов, открытый для публики в 1947 году в Рочестере. Он известен своей премией The George Eastman Award, которая с 1955 года отмечает выдающихся деятелей искусства кино. Среди победителей премии – Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Майкл Дуглас, Джоди Фостер и другие кинозвезды.

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