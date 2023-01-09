Она потратила 45 дней и 290 долларов: невеста самостоятельно связала свое свадебное платье

Для невесты это было непростое испытание, но в результате она получила платье своей мечты.

Многие невесты мечтают об особенном платье, поэтому некоторые отдают предпочтение дизайнерским, другие - надевают семейные реликвии, которые передаются в их семье из поколения в поколение. Но есть и те девушки, которые мечтают создать свой наряд самостоятельно, например, разработав его дизайн. А невеста по имени Вероника Линберг из Финляндии пошла еще дальше и свое подвенечное платье решила связать с нуля.

Этой уникальной историей невеста поделилась в Instagram, а также на своем YouTube-канале, говорится в издании Insider.

Вероника, или как ее еще называют Кика, профессиональная вязальщица и создает вещи из пряжи очень много лет. Вязать ее научила бабушка, когда ей было пять лет, и с того времени это одно из самых больших увлечений в ее жизни. Делится своими работами в соцсетях она начала с 2017 года, когда завела аккаунт в Instagram, а затем создала еще и канал на YouTube, где делится уроками по вязанию для начинающих.

Летом 2022 года Кика и ее бойфренд решили пожениться и свадьбу назначили на сентябрь. После помолвки невеста подумала, что было бы здорово связать свое свадебное платье самостоятельно, а процесс его создания как-то задокументировать, чтобы показать подписчикам. Так начался самый трудный и амбициозные проект в жизни нашей героини.

Дело в том, что времени по сути у невесты было относительно мало для такого масштабного проекта, но она решила рискнуть. Вероника купила 30 клубков белой пряжи из чистого шелка примерно за 290 долларов и приступил к работе.

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

"Все было очень спонтанно, у нас не было много времени на планирование. Сначала я думала, что шить собственное свадебное платье слишком сложно. Я также подумал, что если я закажу его, это займет так много времени… потом я начал думать: "Может быть, я должна просто сделать это сама. Я дизайнер, я занимаюсь вязанием!" - рассказала она.

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Вязала она крючком и спицами, и делала это практически везде, где только могла. Также все моменты создания платья ручной работы она пыталась снимать на видео, делиться своими советами, неудачами, показывала, как распускала его и переделывала. Всего процесс вязания занял у девушки 45 дней и 200 часов.

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Она рассказала, что никогда ранее не вязала платья, хотя и занимается этим ремеслом практически всю свою жизнь. Так что это была довольно рискованная затея и немного стрессовая, ведь она не знала, получится ли у нее то, что она хочет в результате. Также она немного переживала, что наряд будет выглядеть как бабушкино платье, а ей хотелось чего-то кутюрного. Поэтому во время разработки дизайна наряда она начала рассматривать разные вязаные модели платьев из модных показов, в частности, от Dior и Chanel. В результате Кика выбрала сложный дизайн с длинными рукавами, открытым квадратным декольте и длинной юбкой, которая элегантно бы ниспадала и немного напоминала фасон "рыбка".

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

В процессе работы Вероника также изучала много литературы по вязанию из своей библиотеки, чтобы подобрать правильный узор, но не все шло так хорошо, как может показаться. Девушка неоднократно сталкивалась с трудностями, например, такими, как то, что вязаный лиф платья был на нее большим, или то, что рукава не держались и постоянно сползали, оголяя плечи. Поэтому вязальщице пришлось все распустить и начать процесс заново.

А процесс вязания юбки и вовсе был выматывающим, ведь на ее создание потребовалось аж четыре недели.

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Линберг также вручную сшила чехол, чтобы надеть его под вязаное платье.

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

"Я не знала, как это будет выглядеть, пока не закончила платье и не примерила его, - сказала она. - Но это было очень, очень приятно и очень особенно".

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Свадьба Вероники Линберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

После свадьбы она смонтировала большое видео для своего канала и опубликовала его. Ролик стал очень популярным, в нем Вероника рассказывает абсолютно о всем, чему научилась и узнала за эти 45 дней непрерывного вязания.

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