Она потратила 45 дней и 290 долларов: невеста самостоятельно связала свое свадебное платье

Для невесты это было непростое испытание, но в результате она получила платье своей мечты.
Многие невесты мечтают об особенном платье, поэтому некоторые отдают предпочтение дизайнерским, другие - надевают семейные реликвии, которые передаются в их семье из поколения в поколение. Но есть и те девушки, которые мечтают создать свой наряд самостоятельно, например, разработав его дизайн. А невеста по имени Вероника Линберг из Финляндии пошла еще дальше и свое подвенечное платье решила связать с нуля.
Этой уникальной историей невеста поделилась в Instagram, а также на своем YouTube-канале, говорится в издании Insider.
Вероника, или как ее еще называют Кика, профессиональная вязальщица и создает вещи из пряжи очень много лет. Вязать ее научила бабушка, когда ей было пять лет, и с того времени это одно из самых больших увлечений в ее жизни. Делится своими работами в соцсетях она начала с 2017 года, когда завела аккаунт в Instagram, а затем создала еще и канал на YouTube, где делится уроками по вязанию для начинающих.
Летом 2022 года Кика и ее бойфренд решили пожениться и свадьбу назначили на сентябрь. После помолвки невеста подумала, что было бы здорово связать свое свадебное платье самостоятельно, а процесс его создания как-то задокументировать, чтобы показать подписчикам. Так начался самый трудный и амбициозные проект в жизни нашей героини.
Дело в том, что времени по сути у невесты было относительно мало для такого масштабного проекта, но она решила рискнуть. Вероника купила 30 клубков белой пряжи из чистого шелка примерно за 290 долларов и приступил к работе.
"Все было очень спонтанно, у нас не было много времени на планирование. Сначала я думала, что шить собственное свадебное платье слишком сложно. Я также подумал, что если я закажу его, это займет так много времени… потом я начал думать: "Может быть, я должна просто сделать это сама. Я дизайнер, я занимаюсь вязанием!" - рассказала она.
Вязала она крючком и спицами, и делала это практически везде, где только могла. Также все моменты создания платья ручной работы она пыталась снимать на видео, делиться своими советами, неудачами, показывала, как распускала его и переделывала. Всего процесс вязания занял у девушки 45 дней и 200 часов.
Она рассказала, что никогда ранее не вязала платья, хотя и занимается этим ремеслом практически всю свою жизнь. Так что это была довольно рискованная затея и немного стрессовая, ведь она не знала, получится ли у нее то, что она хочет в результате. Также она немного переживала, что наряд будет выглядеть как бабушкино платье, а ей хотелось чего-то кутюрного. Поэтому во время разработки дизайна наряда она начала рассматривать разные вязаные модели платьев из модных показов, в частности, от Dior и Chanel. В результате Кика выбрала сложный дизайн с длинными рукавами, открытым квадратным декольте и длинной юбкой, которая элегантно бы ниспадала и немного напоминала фасон "рыбка".
В процессе работы Вероника также изучала много литературы по вязанию из своей библиотеки, чтобы подобрать правильный узор, но не все шло так хорошо, как может показаться. Девушка неоднократно сталкивалась с трудностями, например, такими, как то, что вязаный лиф платья был на нее большим, или то, что рукава не держались и постоянно сползали, оголяя плечи. Поэтому вязальщице пришлось все распустить и начать процесс заново.
А процесс вязания юбки и вовсе был выматывающим, ведь на ее создание потребовалось аж четыре недели.
Линберг также вручную сшила чехол, чтобы надеть его под вязаное платье.
"Я не знала, как это будет выглядеть, пока не закончила платье и не примерила его, - сказала она. - Но это было очень, очень приятно и очень особенно".
После свадьбы она смонтировала большое видео для своего канала и опубликовала его. Ролик стал очень популярным, в нем Вероника рассказывает абсолютно о всем, чему научилась и узнала за эти 45 дней непрерывного вязания.
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