Они вернулись: вязаные крючком летние шапочки — новый "горячий" модный тренд

Это аксессуар, который станет «вирусным».

Юлия Каранковская
Вязаная крючком летняя шапочка

Вязаная крючком летняя шапочка — новый тренд 2025 года / © Getty Images

Пока модники пополняли свои коллекции аксессуаров яркими платками, которыми украшали волосы, талии и сумки, мир моды всколыхнул новый тренд — летние вязаные крючком шапочки.

Во время Недели моды в Копенгагене этот аксессуар просто заполонил улицы города и заявил о себе, как о главном тренде лета. А с приближением осени они могут стать новым «вирусным» трендом.

/ © Getty Images

© Getty Images

Они выполненные в разных узорах, декорированы бисером или бусинками, а также могут быть как ярким акцентом, так и нейтральным дополнением наряда.

Такие вязаные крючком головные уборы легко можно внедрить в вечерние образы и повседневные, они смотрятся свежо, интересно и несут в себе нотку богемного шика, а также отсылают нас к моде прошлого. Впервые подобные вязаные шапочки вошли в моду в 20 веке на фоне популярности стиля ар-деко, особенно шляпок клош, которые как раз часто могли быть связаны в такой технике.

Перерождение вязаные крючком шапочки получили ненадолго в 70-х годах, а потом в 90-х и начале 2000-х годов.

Актриса Камерон Диас на «Вечернем шоу с Джеем Лено» в студии NBC 23 июня 2003 в вязаной крючком шапочке / © Getty Images

Актриса Камерон Диас на «Вечернем шоу с Джеем Лено» в студии NBC 23 июня 2003 в вязаной крючком шапочке / © Getty Images

Сейчас же такой аксессуар особенно актуален, поскольку ценится ручная работа, натуральные материалы, уникальность, устойчивость и на протяжении нескольких сезонов из моды не выходят вязаные вещи.

/ © Getty Images

© Getty Images

