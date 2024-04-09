Они возвращаются: трендовая пара обуви из двухтысячных, которую опять все будут носить

После забвения они опять будут покорять улицы.
В последние несколько сезонов миллениалы могли ощутить небольшую ностальгию, поскольку в тренды вернулись многие вещи, которые были популярны начале 2000-х годов, например, вязаные кроп-топы, штаны-карго, узкие очки или штаны-клеш. Теперь подобный стиль обзавелся новым названием - Y2K и уверенно заполняет магазины, переживая второй пик популярности.
На волне такой новой любви к давно забытому старому, недавно назначеный креативный дизайнер Модного дома Chloé - Чемена Камали - решила воспользоваться ситуацией. Модельер вернула в моду самую популярною обувь нулевых - босоножки на танкетке.
Во время шоу осень-зима 2024-2025 Модного дома Chloé в Париже, которое прошло в рамках Недели моды, несмотря на разнообразие обувных моделей на подиуме, гости показа сидели в первом ряду в одинаковых босоножках на огромной коричневой танкетке.
Эта обувь в стиле ретро довольно спорный выбор, но похоже, что этом году в летнем сезоне мы увидим эту модель еще не раз на знаменитостях и модных инфлюенсерах.
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