Они возвращаются: трендовая пара обуви из двухтысячных, которую опять все будут носить

После забвения они опять будут покорять улицы.

В последние несколько сезонов миллениалы могли ощутить небольшую ностальгию, поскольку в тренды вернулись многие вещи, которые были популярны начале 2000-х годов, например, вязаные кроп-топы, штаны-карго, узкие очки или штаны-клеш. Теперь подобный стиль обзавелся новым названием - Y2K и уверенно заполняет магазины, переживая второй пик популярности.

На волне такой новой любви к давно забытому старому, недавно назначеный креативный дизайнер Модного дома Chloé - Чемена Камали - решила воспользоваться ситуацией. Модельер вернула в моду самую популярною обувь нулевых - босоножки на танкетке.

Во время шоу осень-зима 2024-2025 Модного дома Chloé в Париже, которое прошло в рамках Недели моды, несмотря на разнообразие обувных моделей на подиуме, гости показа сидели в первом ряду в одинаковых босоножках на огромной коричневой танкетке.

Сиенна Миллер, Кирнан Шипка, Джорджия Мэй Джаггер, Джерри Холл, Пэт и Анна Кливленд аплодируют Чемене Камали во время показа женской одежды Chloé осень-зима 2024-2025 в Париже / Фото: Getty Images

Эта обувь в стиле ретро довольно спорный выбор, но похоже, что этом году в летнем сезоне мы увидим эту модель еще не раз на знаменитостях и модных инфлюенсерах.

Сиенна Миллер на показе Chloé / Фото: Getty Images

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