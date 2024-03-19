Оно ждало ее шесть месяцев: невеста купила свадебное платье своей мечты в комиссионном магазине

Все чаще невесты во время поисков свадебных нарядов обращаются в винтажные и комиссионные магазины, а также в секонд-хенды, где находят просто потрясающие наряды. Именно так сделала австралийка Поппи Делайла.

Наряд невеста купила в комиссионном магазине Lifeline Shop Spit Junction в Сиднее, но не сразу, а спустя пол года после того, как его нашла.

"Я понятия не имела, какое платье хочу надеть. Но когда я заметила это в магазине в июне 2021 года, что-то заговорило со мной. Я быстро сделала снимок на свой телефон, а затем начался локдаун. Я вернулась через 6 месяцев, в январе 2022 года, а оно все еще ждало на вешалке. Я примерила его, и оно подошло идеально, никаких переделок не потребовалось!", - рассказала девушка в Instagram.

Цену платья она не назвала, но отметила, что хорошо сэкономила, ведь покупка такого наряда из свадебного салона, всегда не дешевая. Платье было не белым, а из атласа нежно-кремового оттенка, у него не было бретелек, а на груди его украшал отворот ткани.

Юбка была длинной, А-силуэта, а также имела длинный шлейф.

Образ невеста дополнила ожерельем из жемчуга, а также нежным букетом и укладкой с легкими локонами.

Ярким акцентом образа стали голубые босоножки с бантами и лентами, которые она задекорировала сама, скопировав модель от бренда Ganny, стоимость которых 755 долларов. Процесом декорирования она поделилась также на своей странице.

Свадьба и церемония проходили на свежем воздухе, а гости пришли в ярких нарядах в бохо-эстетике.

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