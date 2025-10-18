Осенние тренды 2025: Андре Тан назвал пять направлений, на которые стоит обратить внимание всем

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Макияж в стиле гранж

Ностальгия по 90-м возвращает темные карандаши для глаз, растушованые тени и контурированые губы. Стрижка пикси снова в тренде — короткая, дерзкая, с характером. Так что можете поэкспериментировать!

Осенние ароматы

Теплые, уютные и ностальгические оттенки осени: яблоко, ваниль, карамель. Атмосфера домашнего тепла и выпечки, запеченные груши, аромат какао, свечи и все, что создает — настоящий осенний вайб.

Образы в стиле кофе и мачи

Кофе с молоком, латте или матча — не просто напитки, но и настроение. Образы в кофейных и зеленых оттенках, уютные свитера и свободные костюмы. Даже волосы стилизуют под vanilla latte blonde.

Горошек

Классика, которая никуда не исчезает. Самое актуальное сочетание — черный горошек на белом. Тренд можно видеть повсюду от платьев и сумок до обуви и шляпок. Это очень женственно!

Стиль преппи

Back to school, но во «взрослой» стилевой интерпретации. Полосатые поло, клетчатые юбки, свитера на плечах и лоферы. Это на самом деле кайф!