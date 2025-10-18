- Дата публикации
Осенняя мода для plus size-королев: Андре Тан дал новые советы по стилю
Дизайнер говорит, что стиль — это не про размер, а про любовь к себе и советует носить то, в чем вам будет комфортно и в чем вы чувствуете себя красавицей.
Также дизайнер дал несколько новых советов, как сделать образ стильным и чтобы наряды действительно украшали вас.
Структурированный оверсайз
Объем — это тренд, но важно, чтобы вещи имели структуру. Выбирай пальто прямого кроя, жакет с поясом, тренчи, которые держат форму. Важно, чтобы вещи не обягивали вас, а наоборот создавали красивый силуэт.
Трикотаж
Мягкие свитера, кардиганы на запах, платья с поясом — именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно. Выбирайте цвета: бордо, темная оливка, карамель, шоколад, сливовый.
Пояса
Не прячь свою талию, а наоборот подчеркивай ее. Носи пояса поверх платья, пальто или жакета. Таким образом лук сразу приобретет форму.