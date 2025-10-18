ТСН в социальных сетях

Осенняя мода для plus size-королев: Андре Тан дал новые советы по стилю

Дизайнер говорит, что стиль — это не про размер, а про любовь к себе и советует носить то, в чем вам будет комфортно и в чем вы чувствуете себя красавицей.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан

Также дизайнер дал несколько новых советов, как сделать образ стильным и чтобы наряды действительно украшали вас.

Структурированный оверсайз

Объем — это тренд, но важно, чтобы вещи имели структуру. Выбирай пальто прямого кроя, жакет с поясом, тренчи, которые держат форму. Важно, чтобы вещи не обягивали вас, а наоборот создавали красивый силуэт.

Трикотаж

Мягкие свитера, кардиганы на запах, платья с поясом — именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно. Выбирайте цвета: бордо, темная оливка, карамель, шоколад, сливовый.

Пояса

Не прячь свою талию, а наоборот подчеркивай ее. Носи пояса поверх платья, пальто или жакета. Таким образом лук сразу приобретет форму.

