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- Школа стиля
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Ошибки в выборе одежды: Андре Тан назвал топ-5 привычек, которые портят ваш стиль
Если каждое утро «нечего надеть» — проверьте эти пункты. По словам дизайнера, именно эти привычки не позволяют вам легко собирать образы.
Покупать все подряд
Если в вашем шкафу хаос — создать образ очень сложно. Вместо импульсивных покупок лучше всегда думать, с чем вы будете носить вещь. Лучше иметь меньшее количество вещей, но чтобы они сочетались между собой.
Боязнь баз
Некоторые думают, что базовая вещь — это очень скучно. Но именно такие вещи держат стиль на плаву. Качественная белая футболка, прямые джинсы и рубашка — из этих вещей можно собрать очень много модных образов.
Игнорирование аксессуаров
Образ без деталей как блюдо без специй. Если вы прибавите только один акцент — лук сразу заиграет. Это могут быть серьги, платок, ремень или даже яркий маникюр.
Хвататься за каждый тренд
Не обязательно каждый тренд — это ваш тренд. Если что-то не садится по фигуре, вызывает неудобства — не надо это терпеть, ведь комфорт — главное. Лучше знать свой стиль и добавлять тренды к нему, а не наоборот.
Постоянно одевать одно и то же
Черные худые, вечные джинсы, и те же кроссовки. Это все, конечно, удобно, но очень скучно. Пробуйте хотя бы раз в неделю новое комбинирование.