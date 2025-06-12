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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
260
Время на прочтение
1 мин

Ошибки в выборе одежды: Андре Тан назвал топ-5 привычек, которые портят ваш стиль

Если каждое утро «нечего надеть» — проверьте эти пункты. По словам дизайнера, именно эти привычки не позволяют вам легко собирать образы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Покупать все подряд

Если в вашем шкафу хаос — создать образ очень сложно. Вместо импульсивных покупок лучше всегда думать, с чем вы будете носить вещь. Лучше иметь меньшее количество вещей, но чтобы они сочетались между собой.

Боязнь баз

Некоторые думают, что базовая вещь — это очень скучно. Но именно такие вещи держат стиль на плаву. Качественная белая футболка, прямые джинсы и рубашка — из этих вещей можно собрать очень много модных образов.

Игнорирование аксессуаров

Образ без деталей как блюдо без специй. Если вы прибавите только один акцент — лук сразу заиграет. Это могут быть серьги, платок, ремень или даже яркий маникюр.

Хвататься за каждый тренд

Не обязательно каждый тренд — это ваш тренд. Если что-то не садится по фигуре, вызывает неудобства — не надо это терпеть, ведь комфорт — главное. Лучше знать свой стиль и добавлять тренды к нему, а не наоборот.

Постоянно одевать одно и то же

Черные худые, вечные джинсы, и те же кроссовки. Это все, конечно, удобно, но очень скучно. Пробуйте хотя бы раз в неделю новое комбинирование.

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Дата публикации
Количество просмотров
260
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