Особенный бюстгальтер: как женщины во Время второй мировой войны защищали грудь от травм

С приходом войны в США выросло количество несчастных случаев и травм на производстве среди женщин. В попытках предотвратить это, была разработана уникальная вещь, которая сейчас является музейным экспонатом.

Сейчас женщины могут работать кем угодно наравне с мужчиной, но до Второй мировой войны работа в обрабатывающей промышленности считалась исключительно мужской прерогативой. Однако с приходом войны все кардинально изменилось и когда мужчины Америки отправились на фронт, правительство, ради поддержания экономики, решило привлечь на работу на заводах и фабриках женщин - в стране началась целая национальная кампания для этого.

Но если ранее предприятиям нужно было выдавать работникам-мужчинам только защитные очки, униформу и добротные перчатки, то теперь они задумались о том, что на них работают женщины. Часто женщины работавшие с тяжелой техникой и в суровых условиях могли травмировать грудь, особенно если они занимали ручным трудом. Именно поэтому тогдашние чиновники поручили некоторым компаниям разработать защиту для женской груди.

Считается, что первой в этой области была компания Wilson Goggles из Пенсильвании, специализирующаяся на оборудовании для промышленной безопасности. Они создали Saf-t-Bra - специальное женское нижнее "белье", полностью сделанное из жесткого пластика.

Бюстгальтер Saf-t-Bra времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

Этот пластиковый бюстгальтер напоминал две скрепленные между собой каски и был предназначен для ношения поверх обычного бюстгальтера и любого другого белья, но под верхней одеждой. Он плотно держался на теле благодаря эластичным лямкам.

Бюстгальтер Saf-t-Bra времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

Такой защитный бюстгальтер должен был предотвращать несчастные случаи на производстве, которые в то время очень выросли среди женского населения.

Бюстгальтер Saf-t-Bra времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

Также мы собрали несколько фото, на которых запечатлены сильные и смелые женщины за тяжелой работой во время Второй мировой.

Женщины-рабочие времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

Женщины-рабочие времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

Женщины-рабочие времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

Женщины-рабочие времен Второй мировой войны / Фото: Getty Images

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