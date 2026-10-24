От эспрессо до латте: коричневый — главный цвет этой осени / © Getty Images

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Если бы у осени 2026 года был свой собственный цвет, это был бы насыщенный шоколадный оттенок с нотками эспрессо, карамели и сливочного латте. Именно коричневый становится одним из главных героев сезона и вытесняет привычный чёрный с позиции бесспорного фаворита модниц.

Издание Woman&Home обращает внимание на то, что популярность этой цветовой гаммы продолжает расти. И это вполне понятно, ведь коричневый цвет выглядит элегантно, легко вписывается в повседневный гардероб и придает образам ту самую сдержанность, которую мы так любим в эстетике «тихой роскоши».

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Еще одно преимущество — богатство оттенков. Темный шоколад подходит для выразительных акцентов, карамельный придает тепла, а более светлые кофейные тона создают нежные, уютные комбинации. И совсем не обязательно одеваться в коричневое с головы до пят, иногда достаточно сумки, шарфа или обуви, чтобы образ заиграл по-новому.

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От шоколадного до карамельного

Коричневый — это целая палитра, в которой каждая найдет что-то для себя.

Тёмный шоколад и эспрессо — для тех, кто любит яркие, глубокие цвета. Они прекрасно заменяют чёрный в пальто, брюках, кожаных сумках и обуви, сохраняя сдержанность, но придавая образу мягкость.

Карамель и тофи — тёплые оттенки, которые эффектно смотрятся в замше, трикотаже и верхней одежде. Они прекрасно сочетаются с кремовым, молочным и бежевым.

Кофе с молоком и светлый тауп— идеальная основа для минималистичных образов. Такие оттенки легко сочетать между собой, создавая многослойные комплекты, которые выглядят дорого.

Главный секрет — не бояться сочетать разные оттенки коричневого. Шоколадные брюки, карамельный свитер и бежевое пальто могут выглядеть гораздо интереснее, чем монохромный наряд одного цвета.

Кожаная сумка шоколадного цвета

Если вы пока не готовы к коричневому монохрому, начните с сумки. Модель с четкой геометрической формой, короткой ручкой или изящной металлической фурнитурой легко впишется в повседневный гардероб.

Тёмно-коричневая кожа прекрасно сочетается с джинсами, серыми костюмами, чёрными пальто и молочным трикотажем. Это та вещь, которая не кричит о трендах, но делает образ визуально более дорогостоящим.

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Замшевая юбка и высокие сапоги

Замша и коричневый — модный дуэт, который из года в год возвращается в осенний гардероб. Юбка А-силуэта цвета тофи или горького шоколада будет великолепно смотреться с тонким гольфом, кашемировым свитером и высокими сапогами.

Чтобы образ выглядел более выразительно, добавьте ремень с золотой пряжкой, а если хотите создать более современный образ, сочетайте замшу с лаконичной белой рубашкой.

Широкие или зауженные брюки

Коричневые джинсы и брюки — отличная альтернатива привычным синим и черным моделям. Особенно актуальны широкие силуэты с характерной округлой формой брючин, а также зауженные модели и брюки с мягким объёмом.

Для офиса сочетайте их с рубашкой, структурированным жакетом и лоферами. На выходных — с кроссовками и объемным свитером.

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Пальто с высоким воротником

Верхняя одежда в коричневой гамме — одна из самых удачных сезонных покупок. Очень интересно смотрятся модели с высоким воротником-стойкой, поясом на талии или слегка объёмным силуэтом.

Шоколадное пальто можно носить с чёрными сапогами, серым шарфом и тёмно-синими джинсами, а для максимально элегантного эффекта попробуйте сочетать несколько оттенков коричневого в одном образе.

Трикотаж с ромбами и свитера на молнии

Британская эстетика — классические узоры, фактурный трикотаж и вещи с отсылкой к вневременному гардеробу — по-прежнему актуальна. Коричневый свитер с ромбами в сочетании с кремовыми деталями создает уютный, но в то же время изысканный образ.

Еще один фаворит — спортивный свитер с воротником и короткой молнией. Он отлично смотрится с прямыми джинсами, классическими брюками и атласной юбкой, если хочется придать образу непринужденность.

Обувь цвета кофе

Лоферы из замши, сапоги для верховой езды и туфли на невысоком каблуке — именно те модели, которые помогут освежить гардероб без радикальных изменений.

Тёмно-коричневая обувь особенно хорошо смотрится с бежевыми брюками, синими джинсами и чёрными юбками. А невысокие каблуки киттен-хилз станут изящным завершением образа.

Шарф и ремень

Если в вашем шкафу уже есть хорошее пальто, не спешите покупать новое. Коричневый клетчатый шарф, треугольный платок с контрастной отделкой или ремень с золотистой пряжкой могут полностью преобразить привычный наряд.

Очень эффектно смотрятся сочетания шоколадного с кремовым и карамельным. А если хочется немного драматичности, добавьте акцентную брошь — ещё один аксессуар, который снова входит в моду.

С чем сочетать коричневый цвет

Одно из главных преимуществ этого цвета — его универсальность. Коричневый легко выступает в качестве нейтральной базы, но при этом может стать главным акцентом образа.

Коричневый и черный. Забудьте об устаревшем правиле, будто эти цвета нельзя сочетать. Шоколадная сумка с чёрным пальто или коричневые брюки с чёрным кашемировым свитером — современная классика, которая выглядит очень изысканно.

Коричневый и молочный. Беспроигрышный вариант для поклонниц минимализма. Кремовая рубашка, шоколадные брюки и карамельный ремень создают мягкий, гармоничный образ.

Коричневый и небесно-голубой. Один из самых интересных контрастов сезона. Голубая рубашка или свитер освежают глубокий шоколадный оттенок и придают образу легкость.

Коричневый и розовый. Если хочется нежности, выбирайте пудровый розовый. Для более смелого настроения подойдет насыщенный цвет фуксии, он создает выразительный контраст с темными кофейными тонами.

Коричневый и зеленый. Оливковый, моховый и насыщенный изумрудный прекрасно подчеркивают естественную глубину коричневого. Это удачная комбинация для осенних прогулок и многослойных образов.

Коричневый и бордовый или фиолетовый — для тех, кто любит сложные, глубокие палитры. Такие сочетания эффектно смотрятся в вечерних нарядах, аксессуарах и верхней одежде.

Мода любит яркие тренды, но лучшие из них — те, которые легко вписываются в повседневную жизнь. Именно таким является коричневый цвет: он не требует полной смены гардероба, прекрасно сочетается с вещами, которые уже есть в вашем шкафу, и придает образам глубину и элегантность.

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