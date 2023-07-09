Отрезала бабушкино свадебное платье: девушка кардинально изменила семейную реликвию и наткнулась на хейт

Невеста решила сделать приятный сюрприз бабушке и надела ее платье. Чтобы наряд выглядел современно - она внесла несколько изменений.

В некоторых семьях свадебные наряды бережно хранят и передают из поколения в поколение. Так было и семьи девушки из США по имени Бриттани Далена - ее бабушка и мама выходили замуж в одном и том же наряде - белоснежном приталенном платье с тиснением.

Наряд многие годы хранился в семье, а когда настало время выходить замуж Бриттани - она захотела его немного усовершенствовать, но надеть не на саму свадьбу, а на репетицию мероприятия (репетиция свадьбы - это традиция в Америке, на которой действительно прогоняют главные моменты мероприятия: проход к алтарю, клятвы, обмен кольцами и тому подобное. Репетиция обычно завершается семейным ужином).

Невеста отрезала платье бабушки Линды Ривз и разделила на две части, сделав из него костюм с кофточкой и мини-юбкой.

Бриттани Далена / скриншот с видео

Лук она дополнила сумкой на короткой ручке и мюлями на каблуках.

Бриттани Далена / скриншот с видео

Бриттани Далена / скриншот с видео

Изначально платье выглядело совершенно иначе и было более элегантным: приталенным, прямым, с длинными рукавами и не очень глубоким квадратным декольте.

Бабушка Бриттани в свадебном платье / скриншот с видео

Образ бабушка невесты, которая, вероятно, выходила замуж в конце 60-х годов, дополняла головным украшением с длинной фатой усыпанной бусинами, и жемчужными бусами на шее.

Бабушка Бриттани в свадебном платье / скриншот с видео

Мама Бриттани в свадебном платье / скриншот с видео

Мама Бриттани - Тиффани Тиббс - когда выходила замуж, платье изменила в соответствии к моде, вероятно, конца 80-х или начала 90-х, годов, поскольку у платья отрезали длинные рукава и добавили пышные рукава-фонарики, модные в те годы.

Мама Бриттани в свадебном платье / скриншот с видео

Также декольте стало более глубоким и в форме сердца. Еще у платья появился шлейф.

Мама Бриттани в свадебном платье / скриншот с видео

Мама Бриттани в свадебном платье / скриншот с видео

Видео момента, когда Бриттани впервые появляется перед бабушкой в ее видоизмененном платье, она опубликовала в соцсети и оно моментально стало вирусным, ведь когда женщина увидела унучку - просто потеряла дар речи.

Бриттани Далена и ее бабушка / скриншот с видео

Бриттани Далена и ее бабушка / скриншот с видео

"Свадебное платье 3-го поколения превратилось в репетиционное", - написала невеста.

Но не всем понравилось то, что она изменила наряд, многие сочли это плохой идеей, несмотря на то, что костюм выглядел стильно.

“Крой шикарный, но я бы не хотела резать такое платье, если бы оно было для 3-го поколения”;

“Уф. Меня заводит не тот факт, что она изменила его, а то, что она сделала это так экстремально”.

В день свадьбы же Бриттани надела современное платье с длинной юбкой и без бретелек, которое дополнила длинной фатой и босоножками Jimmy Choo. Снимками она поделилась на странице в Instagram.

Невеста Бриттани Далена / instagram.com/brittanyldalena

Невеста Бриттани Далена / instagram.com/brittanyldalena

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