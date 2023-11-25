Отрезала и перешила: невеста кардинально изменила свадебное платье матери, чтобы самой его надеть

Наряду было почти 40 лет и перед свадьбой девушка решила сделать его более современням.

Девушка по имени Девон Ламбур после того, как обручилась со своим возлюбленным, получила от матери ценный подарок - ее свадебное платье. Женщина хранила свой наряд с 1984 года и соответственно в этом году ему исполнилось 39 лет.

Девон рассказала Business Insider, что, хотя платье ее матери было красивым, она не планировала его носить, но хотела каким-то образом включить в свадебное торжество. Поэтому она решила его полностью переделать и с атласной юбки сделать брюки.

Также невеста отметила, что хотя ее наряд на первый взгляд не кажется очень сложным, но на его переделку ушло восемь месяцев и обошлось это ей около 1 тысячу долларов. Столько времени пошло на пошив и переделку, поскольку девушка очень много раз ездила на различные примерки и обсуждения дизайна наряда, ведь попытка у швеи была только одна. Соответственно, вначале пришлось сделать макет брюк из другой ткани, добится идеальной посадки на фигуре и только после этого приступать к переделке.

Свой новый костюм с брюками Девон надела на ужин-вечеринку, который организовала перед свадьбой.

Девон Ламбур / instagram.com/devlambur

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