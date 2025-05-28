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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Обрезала и усовершенствовала: невеста сделала из старого платья матери "конфетку" и вышла в нем замуж

Блогер из Великобритании по имени Занна покорила всех своим свадебным платьем, ведь ранее наряд принадлежал ее матери.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Невеста Занна

Невеста переделала платье матери

Празднование свадьбы Занна и ее жених разделили на два этапа, поскольку у них было две церемонии — в Лондоне прошла гражданская роспись, а на Майорке — церемония с гостями, клятвами и банкет.

Для свадьбы в Великобритании она решила надеть наряд, в котором ее мать шла под венец в 1979 году.

Невеста

Невеста

Невеста и жених

Невеста и жених

Мать невесты

Мать невесты

Это было изначально нежное платье белого цвета с длинными рукавами, шлейфом, кружевом и высокой горловиной. Однако Занна намного выше, чем была в молодости ее мама, поэтому платье не подошло ей по размеру.

Невеста достает платье из коробки

Невеста достает платье из коробки

Так платье выглядело изначально

Так платье выглядело изначально

Она решила обрезать платье, а также сделать в нем декольте и бретельки. Кружево швея аккуратно вырезала и пришивала, создавая уникальный узор.

Детали платья

Детали платья

Также к платью добавили съемный шлейф.

Так платья выглядит сзади

Так платья выглядит сзади

По английской традиции, в образе должно было присутствовать что-то синее, поэтому к платью добавили бирку с инициалами невесты и жениха.

Голубые детали платья

Голубые детали платья

Свадебное платье после переделки

Свадебное платье после переделки

Свадебное платье после переделки

Свадебное платье после переделки

Мама Занны была в восторге от свадебного наряда дочери.

Невеста и ее мама

Невеста и ее мама

Невеста и ее мама

Невеста и ее мама

А так платье выглядело изначально:

Деталями переделки платья невеста делилась с подписчиками в TikTok.

Также в день свадьбы Занна дополнила этот образ жакетом.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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