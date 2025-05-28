Обрезала и усовершенствовала: невеста сделала из старого платья матери "конфетку" и вышла в нем замуж

Невеста переделала платье матери

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Празднование свадьбы Занна и ее жених разделили на два этапа, поскольку у них было две церемонии — в Лондоне прошла гражданская роспись, а на Майорке — церемония с гостями, клятвами и банкет.

Для свадьбы в Великобритании она решила надеть наряд, в котором ее мать шла под венец в 1979 году.

Невеста

Невеста и жених

Мать невесты

Это было изначально нежное платье белого цвета с длинными рукавами, шлейфом, кружевом и высокой горловиной. Однако Занна намного выше, чем была в молодости ее мама, поэтому платье не подошло ей по размеру.

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Невеста достает платье из коробки

Так платье выглядело изначально

Она решила обрезать платье, а также сделать в нем декольте и бретельки. Кружево швея аккуратно вырезала и пришивала, создавая уникальный узор.

Детали платья

Также к платью добавили съемный шлейф.

Так платья выглядит сзади

По английской традиции, в образе должно было присутствовать что-то синее, поэтому к платью добавили бирку с инициалами невесты и жениха.

Голубые детали платья

Свадебное платье после переделки

Свадебное платье после переделки

Мама Занны была в восторге от свадебного наряда дочери.

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Невеста и ее мама

Невеста и ее мама

А так платье выглядело изначально:

Деталями переделки платья невеста делилась с подписчиками в TikTok.

Также в день свадьбы Занна дополнила этот образ жакетом.