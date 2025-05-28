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- Школа стиля
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Обрезала и усовершенствовала: невеста сделала из старого платья матери "конфетку" и вышла в нем замуж
Блогер из Великобритании по имени Занна покорила всех своим свадебным платьем, ведь ранее наряд принадлежал ее матери.
Празднование свадьбы Занна и ее жених разделили на два этапа, поскольку у них было две церемонии — в Лондоне прошла гражданская роспись, а на Майорке — церемония с гостями, клятвами и банкет.
Для свадьбы в Великобритании она решила надеть наряд, в котором ее мать шла под венец в 1979 году.
Это было изначально нежное платье белого цвета с длинными рукавами, шлейфом, кружевом и высокой горловиной. Однако Занна намного выше, чем была в молодости ее мама, поэтому платье не подошло ей по размеру.
Она решила обрезать платье, а также сделать в нем декольте и бретельки. Кружево швея аккуратно вырезала и пришивала, создавая уникальный узор.
Также к платью добавили съемный шлейф.
По английской традиции, в образе должно было присутствовать что-то синее, поэтому к платью добавили бирку с инициалами невесты и жениха.
Мама Занны была в восторге от свадебного наряда дочери.
А так платье выглядело изначально:
Деталями переделки платья невеста делилась с подписчиками в TikTok.
Также в день свадьбы Занна дополнила этот образ жакетом.