Отрезала рукава и пышную юбку: невеста кардинально переделала свадебное платье матери

Невеста и ее мама

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Она рассказала изданию PEOPLE, что эта идея пришла ей в голову в октябре 2023 года, всего через два месяца после помолвки с ее возлюбленным Оуэном Уайтом. Она и ее сестра подумали, что будет весело и мило примерить платье, которое ее мать надевала более 30 лет назад на свадьбу, которая состоялась в 1992 году.

«Я всегда считала ее платье красивым, но по старым фотографиям я никогда не могла по-настоящему понять, насколько великолепны были нежные цветочные кружева и бисер», — говорит Даффи. «Оно было запечатано в течение последних 30 лет, поэтому мы достали его из коробки только для того, чтобы я примерила!»

«Как только я его надела, мне пришла в голову идея снять рукава и юбку, использовать лиф в качестве топа и надеть его на одну из моих свадебных церемоний», — добавляет она.

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С разрешения и помощью матери, невеста так и сделала. Ее мама отпорола лиф от юбки и затем они отнесли ткань швее, которая отрезала рукава и закончила швы. Не нужно было вносить больше никаких изменений, поскольку платье сидело на невесте идеально, и весь процесс был завершен за несколько недель.

«Моя мама была со мной всю дорогу!» — объясняет она. «Она очень поддержала идею с самого начала и пошутила, что из платья хватит материала на два новых наряда. Она помогла мне найти швею и ходила со мной на примерки».

«Моей маме это очень понравилось, и ей понравилось видеть, как я вдыхаю в него новую жизнь!» — продолжает она. «Ее тронула эта идея, и она подумала, что это такой милый маленький проект, над которым мы могли бы поработать вместе. Она была очень горда видеть меня в нем».

Ее мать была не единственной, кому понравилась эта идея. Невеста рассказала, что ее отец, 63-летний Джон Даффи, также знал, что они работали над переделкой платья, и когда он наконец увидел его на ней в первый раз в день ее девичника — был весьма тронут.

Невеста отмечает, что чувствовала себя «действительно красивой» в своем новом платье, и говорит, что ей особенно понравилось рассказывать гостям о наряде.