Оверсайз-пальто, бомбер и базовый свитер: весенняя капсула украинского бренда

Своей капсулой команда бренда стремится вдохновить женщин к положительным изменениям и творческим проявлениям.

Украинский бренд CĖNC представил свою первую весеннюю капсулу, которую посвятил теме перерождения.

Весна является лучшим временем для трансформаций, рождения новых идей, вдохновения и начала жизни с чистого листа.

Капсула называется REBIRTH, в которую бренд вложил переосмысление своего опыта и изменение позиционирования. Это перерождение и воплощение новых творческих достижений.

Капсула состоит из вещей лаконичных силуэтов: пальто с рукавом "реглан" и четкими лацканами, оверсайз пальто с архитектурными плечами, шерстяного бомбера из текстурной ткани, базового свитера из шерсти, имеющего круглый вырез и клетчатой котоновой рубашки.

Бренд также создал трикотажный сет, в который вошли кардиган, джемпер с двумя видами выреза по выбору и брюк или шорт.

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