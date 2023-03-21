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Оверсайз-пальто, бомбер и базовый свитер: весенняя капсула украинского бренда

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
395
Время на прочтение
1 мин
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Оверсайз-пальто, бомбер и базовый свитер: весенняя капсула украинского бренда

Своей капсулой команда бренда стремится вдохновить женщин к положительным изменениям и творческим проявлениям.

Украинский бренд CĖNC представил свою первую весеннюю капсулу, которую посвятил теме перерождения.

Весна является лучшим временем для трансформаций, рождения новых идей, вдохновения и начала жизни с чистого листа.

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Капсула называется REBIRTH, в которую бренд вложил переосмысление своего опыта и изменение позиционирования. Это перерождение и воплощение новых творческих достижений.

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Капсула состоит из вещей лаконичных силуэтов: пальто с рукавом "реглан" и четкими лацканами, оверсайз пальто с архитектурными плечами, шерстяного бомбера из текстурной ткани, базового свитера из шерсти, имеющего круглый вырез и клетчатой котоновой рубашки.

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Бренд также создал трикотажный сет, в который вошли кардиган, джемпер с двумя видами выреза по выбору и брюк или шорт.

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Дата публикации
Просмотры
395
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