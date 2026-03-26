Оверсайз пиджак / © Getty Images

Оверсайз пиджак — это не просто тренд, а ответ на запрос времени: комфорт, универсальность и стиль без усилий. Издание InStyle объяснило, почему этот силуэт снова на пике популярности и как носить его так, чтобы выглядеть непринужденно элегантно в любой сезон.

Его главная особенность быть на один-два размера больше кроя, который создает характерный «коробчатый» силуэт. Именно благодаря этому он добавляет образу объема, глубины и легкой небрежности, которая выглядит продуманно. Неудивительно, что его выбирают иконы стиля, от Хейли Бибер до Кэти Холмс.

Оверсайз пиджак — одна из самых функциональных вещей в гардеробе. Он может быть базой для офисного стиля, финальным акцентом вечернего образа и легкой накидкой в теплое время года. Его главное преимущество — способность менять настроение образа в зависимости от сочетаний.

Стилизация

С мешковатыми джинсами. Комбинируйте с широкими джинсами, базовой футболкой и ремнем. Добавьте фактурный жакет, например, замшевый или из бархата, для более глубокого образа.

Как костюм. Носите с широкими брюками и получите современный оверсайз костюм. Лучше всего работают нейтральные цвета, такие как черный, серый, темно-синий, но пастель также актуальна.

С акцентными сапогами. Фактурный жакет (твид, вышивка, шерсть) и мягкие сапоги создают баланс между дерзко-стильным образом.

С узкой юбкой-карандашом. Контраст объемного верха и приталенного низа создает силуэт в стиле 80-х — расслабленный, но не небрежный.

С легкими, «воздушными» вещами. Макси-юбка или топ из легкой ткани и структурированный жакет создают собранный и элегантный образ.

С мини-платьем. Оверсайз пиджак «заземляет» слишком романтичный или молодежный образ и добавляет ему взрослости.

С макси-платьем. Идеально для прохладных вечеров, ведь добавляет графичности и тепла.

Кожаный оверсайз пиджак. Сочетание двух трендов: оверсайз и кожа лучше всего работает с базой, такой как джинсы, футболка и ботильоны.

Как платье. Носите жакет как самостоятельную вещь с рубашкой или без ничего под низом.

С леггинсами со штрипками. Удлиненный силуэт жакета подчеркивается узким низом и каблуками.

Поверх спортивной одежды. Джоггеры, кроп-топ и жакет создают идеальный баланс между неформальным и бизнес стилями.

С акцентными шортами. Яркие или фактурные шорты, простой топ и легкий жакет из льна или хлопка.

С корсетом. Приталенный верх добавляет структуры оверсайз силуэта и вытягивает фигуру.

Монохром и акцент на талии. Затяните жакет ремнем и выдержите образ в одном цвете, это всегда выглядит дорого и стильно.

С ультракороткими шортами. Контраст длины и объема создает смелый, модный образ с характером.

Чтобы оверсайз пиджак выглядел стильно, важно соблюдать баланс, например, добавляйте приталенные элементы, подчеркивайте талию и комбинируйте объем с легкостью, иначе есть риск «потеряться» в ткани.

Оверсайз жакет — не просто модный тренд, а настоящий инструмент стиля. Он позволяет экспериментировать, менять настроение образа и выглядеть актуально без лишних усилий. Именно поэтому он снова и снова возвращается в гардеробы икон стиля и, похоже, еще надолго останется там.