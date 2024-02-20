Пальто, трикотажные костюмы и мини-платья: украинский бренд представил новую коллекцию

Вещи из линейки гармонично сочетаются между собой.

Украинский бренд Fashionista представил новую коллекцию Pre-Spring'24, посвященную вечной классике с лаконичными акцентами.

Дизайнеры создали одежду, которая гармонично вписывается в повседневную жизнь и воспроизводит настроение каждой красавицы. К примеру, на рандеву можно надеть мини-платье или плиссированную юбку, дополнив ее трикотажным кардиганом.

А для прохладных дней отличным вариантом станут джинсы и классическое или укороченное пальто.

Изюминкой линейки стали трикотажные костюмы молочного или темно-синего цвета, которые являются готовым универсальным луком. Они напоминают стиль преппи: джемпера с воротником-поло и контрастной каймой создают атмосферу студенчества Оксфорда, а короткие однотонные юбки придают легкость и элегантность.

По словам основательницы бренда Татьяны Барны, коллекция состоит из базовых вещей, которые приобретают новую интерпретацию в разных образах и подчеркивают особенности каждой модницы. Выбирая основные фасоны и палитру, обращали внимание на то, чтобы они легко интегрировались в гардероб.

Цветовая гамма коллекции: молочный, светло-бежевый, темно-синий и черный.

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