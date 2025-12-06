- Дата публикации
Перчатки или варежки: почему ваши руки мерзнут зимой и как этому помочь
Все мы знаем эту ледяную боль в пальцах, когда кажется, что телефон упадет прямо из рук, а нажать на него — самый сложный IQ-тест в жизни. Но несмотря на пухлые носки, теплые ботинки и объемные шарфы, руки остаются самыми уязвимыми. Почему так и как их защитить, попробуем разобраться.
Американское издание The Washington Post рассказало об одном из самых интересных исследований о том, как реально работает зимняя защита рук и что выбрать, чтобы чувствовать тепло и комфорт, даже в самые сильные морозы.
Перчатки или рукавицы
Да-да, те самые пушистые и немного детские на вид варежки, именно они держат тепло лучше всего — и это не модная прихоть.
В 2016 году врач-экспериментатор из Университета Аризоны, который зимовал в Антарктиде, да, звучит как начало приключенческого романа, решил на себе протестировать более 20 типов защиты рук: перчатки, рукавицы, подкладки, стельки с подогревом, химические грелки. Он прикрепил температурный датчик к мизинцу и трижды проходил 0,8 км при средней температуре — 23°C и менял только «одежду» на руках. В результате:
Варежки — абсолютные чемпионы сохранения тепла.
Перчатки с подкладкой — еще лучше.
Перчатки и рукавицы с подогревом — отлично работают.
Перчатки, даже с химическими грелками, — проигрывают.
А грелки внутри, к тому же уменьшали тепло и создают воздушный «провал» возле запястья.
Почему варежки — лучше
Потому что пальцы греют друг друга — буквально. В перчатках каждый палец отдельно контактирует с холодным воздухом, поэтому тепло рассеивается. В варежках же создается «микроклимат», где все тепло — ваше тепло — остается рядом с вами. Поэтому правило №1: варежки и легкая внутренняя подкладка — это идеальный зимний комплект.
Теплые руки — не только комфорт, но и функциональность
Наши пальцы начинают терять ловкость уже при температуре кожи ниже 20°C. А при 12°C делать что-то руками становится почти невозможно, поэтому «холодные и неуклюжие пальцы» это не выдумки, а физиология.
Поэтому если вы не занимаетесь зимой чем-то высокоточным, вроде ремонта, технических работ или скалолазания, перчатки лучше любых перчаток с сенсорными вставками. Селфи подождет до помещения.
Миф или реальность: без шапки тепло выходит через голову
Нет, это неправда. Известный армейский миф о «потере 40-45% тепла через голову» давно опровергнут. Канадские исследователи провели с участниками экспериментв воде с температурой 17°C и меняли только то, погружена ли голова. Разница в теплопотере составила всего 10%. Так что формула проста:
чем большая часть тела незакрыта — тем больше тепла вы теряете
шапка нужна, особенно детям, ведь их голова — большая часть площади тела
но не менее важно — куртка, шарф, перчатки и хорошая обувь
Опасный холод
Легкое обморожение
кожа очень холодная
легкое онемение
без льда в тканях
Помощь:
зайти в тепло
согревать постепенно, например, пальцы засунуть подмышки
Обморожение
за резкой болью следует онемение
кожа может становиться серой, желтоватой, восковой
потеря чувствительности
При подозрении на обморожение надо немедленно обратиться в больницу. Если это невозможно:
снять мокрую одежду
убрать украшения
не растирать
не греть у огня или батареи
греть только в теплой, не горячей, воде — 37-40°C
Синдром Рейно
Это не редкость, при холоде сосуды резко сужаются, пальцы бледнеют или синеют. Люди с Рейно более уязвимы к обморожению. Что делать:
минимизировать пребывание на холоде
носить перчатки и качественные подкладки
в некоторых случаях врач может назначить сосудорасширяющие препараты
Итак, можем выделить правила теплых рук:
Выбирайте варежки, а не перчатки.
Добавляйте внутреннюю тонкую подкладку для максимума тепла.
Избегайте химических грелок, которые создают «провалы» тепла.
Не пытайтесь быть продуктивными в мороз.
Холод — это не повод страдать. Это повод обновить зимний гардероб так, чтобы он работал на вас. А варежки — новая или хорошо забытая старая звезда этого сезона.