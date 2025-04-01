Перешила и покрасила чаем: невеста изменила 74-летнее платье бабушки, чтобы надеть на свою свадьбу

Криста Милич / © Getty Images

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В преддверии своего праздника, когда она была еще невестой, Криста решила надеть на венчание свадебное платье своей бабушки Жозефины Мако, которое та носила в 1945 году. Эта идея пришла ей, когда она навещала свою маму и ее внимание привлекла фотография свадьбы бабушки и дедушки в рамке. Платье все еще хранилось в кедровом сундуке в доме ее тети. Она осторожно спросила маму, как бы она отнеслась к тому, если бы она надела платье своей бабушки.

«О, я думаю, это замечательно», — сказала ее мама.

Дедушка и бабушка Кристы в день своей свадьбы — 1 января 1945 года / © Getty Images

Наряд хранился на протяжении 74 лет в ее семье и был слишком ценным, чтобы отправлять его почтой, поэтому она поехала за ним лично, проехав при этом почти 650 километров по Америке. Однако была одна небольшая проблема — наряд был мал для невесты, поэтому она решила отдать его портной, чтобы расширить его и подогнать по фигуре.

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За переделку невеста заплатила 150 долларов. Изменения были не очень значительными — швея сделала кружевные вставки на наряде из ткани, которую нашла местных комиссионных магазинах. Чтобы оттенок кружева соответствовал тому, которое уже было на платье, швея покрасила его с помощью чая.

Криста Милич показывает свое свадебное платье / © Getty Images

Выйти замуж в платье бабушки было для Милич значимым событием. Она чувствовала себя в нем на удивление комфортно.

Криста Милич показывает свое свадебное платье / © Getty Images

«Когда я надела платье, я заплакала», — сказала Милич. «Я чувствовала себя в нем великолепно».

Криста Милич показывает свое свадебное платье / © Getty Images