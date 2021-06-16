Перья, цилиндр и шляпа-подушка: самые яркие головные уборы второго дня Royal Ascot

Второй день на Royal Ascot определенно удался, во всяком случае, в плане головных уборов.

Шляпы второго дня Royal Ascot не оставили нас равнодушными. Сегодня, 16 июня, на королевских скачках можно было увидеть много оригинальных шляп. Мы собрали для вас десятку лучших.

Особенно много было шляп с перьями. Наше внимание привлекла самая массивная шляпа из бледно-розовых перьев, которая одинаково эффектно смотрелась и спереди, и сзади.

Associated Press

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Шляпка с полями из перьев, которая эффектно развевалась на ветру, очень шла ее владелице.

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Оригинально смотрелась асимметричная шляпа с хвостом из перьев.

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Синяя шляпа с длинными острыми перьями привлекала внимание ярким цветом и лаконизмом формы.

Associated Press

Шляпа с анютиными глазками и торчащими из нее палочками в тон цветам выглядела одновременно нежно и эффектно.

Associated Press

Еще один оригинальный вариант головного убора выглядел как шляпа-таблетка с золотой вуалью. Эту шляпу владелица каким-то чудом закрепила прямо у себя на лбу. Смотрелось эффектно.

Associated Press

Шляпы с декором под полями, хоть и стали уже почти классикой шляпного искусства, всегда привлекают внимание. Эта шляпа, кроме прочего, досталась очень эмоциональной болельщице.

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Эта черно-белая шляпка с полосатыми полями смотрелась очень оригинально.

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Алый цилиндр с вуалью и цветами отлично гармонировал с платьем с принтом polka dot.

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

А победителем в номинации "самая нелепая шляпа, которую невозможно носить без дополнительных усилий" победила эта розовая шляпа-подушка с бирюзовым бантом, губами и тюбиками помады.

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Royal Ascot 2021, День второй / Getty Images

Royal Ascot 2021 (10 фото)

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