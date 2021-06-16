Перья, цилиндр и шляпа-подушка: самые яркие головные уборы второго дня Royal Ascot

Второй день на Royal Ascot определенно удался, во всяком случае, в плане головных уборов.
Шляпы второго дня Royal Ascot не оставили нас равнодушными. Сегодня, 16 июня, на королевских скачках можно было увидеть много оригинальных шляп. Мы собрали для вас десятку лучших.
Особенно много было шляп с перьями. Наше внимание привлекла самая массивная шляпа из бледно-розовых перьев, которая одинаково эффектно смотрелась и спереди, и сзади.
Шляпка с полями из перьев, которая эффектно развевалась на ветру, очень шла ее владелице.
Оригинально смотрелась асимметричная шляпа с хвостом из перьев.
Синяя шляпа с длинными острыми перьями привлекала внимание ярким цветом и лаконизмом формы.
Шляпа с анютиными глазками и торчащими из нее палочками в тон цветам выглядела одновременно нежно и эффектно.
Еще один оригинальный вариант головного убора выглядел как шляпа-таблетка с золотой вуалью. Эту шляпу владелица каким-то чудом закрепила прямо у себя на лбу. Смотрелось эффектно.
Шляпы с декором под полями, хоть и стали уже почти классикой шляпного искусства, всегда привлекают внимание. Эта шляпа, кроме прочего, досталась очень эмоциональной болельщице.
Эта черно-белая шляпка с полосатыми полями смотрелась очень оригинально.
Алый цилиндр с вуалью и цветами отлично гармонировал с платьем с принтом polka dot.
А победителем в номинации "самая нелепая шляпа, которую невозможно носить без дополнительных усилий" победила эта розовая шляпа-подушка с бирюзовым бантом, губами и тюбиками помады.
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