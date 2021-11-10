Пиджаки-трансформеры и трикотажные платья: базовый гардероб в коллекции украинского бренда

В коллекции преобладает коричневая и бежевая палитра.

За последние годы понятие базового гардероба пережило ряд трансформаций. Если раньше обязательным считалось наличие юбки-карандаш, лодочек, белой рубашки и тренча, то сегодня мода делает ставку на индивидуальность.

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Взяв за основу концепцию базового гардероба, украинский бренд Tattie объединился со стилисткой Ксенией Господиновой для создания коллаборации. В нее вошли оверсайз костюмы, пиджак-трансформер, пальто, гольфы, жилеты, рубашки, трикотажное платье и брюки прямого кроя.

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

По словам основательниц бренда - Татьяны и Каролины Терчиевых, главной идеей было сделать максимальное количество образов с минимумом изделий, так они придумали пиджак-трансформер. Из него можно создать четыре вещи: укороченный пиджак, классический приталенный, пиджак-платье и кейп.

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

В коллекции преобладает коричневая и бежевая палитра, прямой крой и натуральные ткани. Ярким акцентом стал трендовый синий, все оттенки которого в этом сезоне на пике популярности.

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova

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Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova (20 фото)

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