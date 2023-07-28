Пикантные декольте, высокие разрезы и открытая спина: украинский бренд представил роскошную коллекцию свадебных платьев

На создание новой коллекции бренд вдохновил остров в Средиземном море.

Украинский бренд свадебных и вечерних платьев WONÁ Concept представил новую коллекцию под названием Alma de Oro, наполненную духом живописной Майорки. Она вошла в линейку White.

Коллекция состоит из сорока уникальных платьев: 23 – элегантного А-силуэта и 17 в стиле "рыбка". В нарядах сочетаются романтика и утонченность.

Представленные платья есть любой вкус: с пикантными декольте, открытыми плечами, обнаженной спиной и высокими разрезами.

Название коллекции переводится как "Золотая душа" и полностью отражает ее настроение.

Каждое платье изготовлено из легких и комфортных тканей, украшено изысканными кружевными узорами и снимаемыми деталями, чтобы невеста могла менять свой образ в течение дня.

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