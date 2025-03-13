Платье из эко-кожи и жакет с цветочными аппликациями: новая коллекция от украинского бренда

Украинский бренд OMELIA представил осенне-зимнюю коллекцию 2025-2026. Она получила название Lisova Pisnia.

На создание капсулы вдохновила сила природы и произведение Леси Украинки "Лісова пісня". В ней сочетались традиционные мотивы с современными материалами и технологиями. Эта коллекция – это новый взгляд на украинское наследие, мост между прошлым и будущим.

По словам дизайнера бренда Константина Омели, они стремились оживить истории, спрятанные в традициях, и привести их в современный контекст, даря каждой вещи новую жизнь.

Главным героем коллекции является платье, вдохновленное традиционной украинской вышиванкой. Объемные рукава, пояс и кисти, в сочетании с силуэтом оверсайз и эко-кожи, создают целостный ансамбль, где прошлое вступает в диалог с современностью.

В нынешнем сезоне бренд впервые создал редизайн классического мужского пиджака. Черный укороченный жакет с широкой линией плеча украшен цветочными аппликациями. Этот канонический для бренда мотив на этот раз приобрел новое звучание: объемные цветы выполнены из экок-ожи крепятся к ткани с помощью металлических шипов, визуально напоминающих пирсинг.

Каждый элемент коллекции создан по принципу апсайкла. Вещи, найденные на секонд-хендах и стоках, тщательно обрабатывают, разрезают, перешивают и трансформируют в новые уникальные дизайны. Затем мастера дополняют их деталями из остатков тканей. Для бренда апсайкл – это не просто технология, а способ уменьшить влияние на планету и сохранить ресурсы.

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