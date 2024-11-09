Платье, корсет и жакет-кимоно: Андре Тан представил новую коллекцию

Андре Тан вместе с инфлюэнсером и блогером Людмилой Луцук (Lyudashoollywooda) выпустил новую коллекцию под названием Hoollywood, являющуюся воплощением вневременной элегантности и универсального стиля.

Капсула состоит из продуманных айтемов, созданных, по словам дизайнера, для современных проактивных женщин, которые ценят функциональность и изысканность в каждой детали.

"Создавая эту коллекцию, я стремился передать самую суть элегантности – ее способность быть актуальной всегда. Каждая вещь в этой коллекции – это история о том, как один предмет гардероба может раскрыть множество граней женской личности. Вместе с Людмилой мы создали коллекцию, которая помогает женщинам чувствовать себя уверенно в любой (даже непредсказуемой) ситуации", – рассказал Андре Тан.

В коллекцию вошли десять базовых элементов в трендовой палитре из цветов сливочного масла и горького шоколада: платье, корсет, брюки, жакет-пальто, жакет-кимоно, юбка-карандаш и длинная юбка.

Каждая вещь, как универсальный строительный блок, из которого можно составить разные образы: от делового до вечернего, от повседневного до праздничного.

Особое внимание уделено деталям: отягощающие пуговицы, корсеты с акцентом на линии талии и инновационные конструктивные решения делают каждую вещь уникальной. Коллекция изготовлена из премиальных материалов: теплая шерсть гармонично сочетается с легкой органзой и шелком.

Коллаборация с Людмилой Луцук, чья аудитория насчитывает более 1,4 миллиона подписчиков только в Instagram, придает коллекции особую актуальность и понимание потребностей современной женщины. Важной особенностью коллекции есть ее инклюзивность: все модели доступны в размерах от XS до XXXL. Специально разработанные конструктивные решения, такие как подкладка (скрывает то, что нужно скрыть), брюки с эластичной резинкой и юбка, выкроенная по косой, обеспечивают идеальную посадку на любой фигуре.

Напомним, Андре Тан – первый украинский дизайнер, который начал систематически работать с одеждой для женщин plus-size.

"Однажды я заметил, что женщин с пышными формами одевают преимущественно в мешковатые платья, и решил изменить эту ситуацию. Мы начали создавать plus-size коллекции с красивыми структурными платьями с использованием итальянского кружева, добавлять глубокие декольте. То есть, не прятать, а наоборот подчеркивать красоты украинской женщины. Эти коллекции имели большой спрос", – поделился дизайнер.

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