Платье, которое искали все: как невеста из Канады случайно потеряла свой свадебный наряд

Кто бы мог подумать, что можно потерять собственное свадебное платье, однако такая неприятность все же случилась с женщиной по имени Таня Уолш, которая живет в городе Гамильтон, что в Канаде. Она разместила пост в Facebook, где рассказала свою историю и попросила помочь ей найти платье.

По словам Тани, она не планировала сначало надевать классический свадебный наряд, но купила его, потому что так хотела ее мама.

"По понятным причинам это было особенное платье, но самое главное - платье, которое моя мама купила мне прямо перед своей смертью. Свадебное платье я изначально не хотела, так как у нас была маленькая свадьба (мама была паллиативном лечении и на свадьбе были ближайшие родственники - 14 человек) и поскольку у нее самой платья никогда не было, я решил его приобрести. Она скончалась через 2 месяца после того, как я вышла замуж, и это платье должно было служить чем-то, что останется навсегда, напомнит мне о ней и будет особой реликвией для моих собственных детей. Сейчас у меня две девочки, и я опустошена тем, что однажды у меня не будет этого платья для них, независимо от того, выйдут они замуж или нет", - написала Таня.

Платье Тани Уолш / фото: facebook.com/elle.dee.39589

Также с ее поста стало понятно как пропало платье. Оказывается после свадьбы девушка хранила его в шкафу своей матери в родительском доме. Отец Тани решил как-то раздать вещи на благотворительность и случайно отдал свадебное платье. Вещи он распределил по нескольким благотворительным организациям, поэтому не знал, куда именно попало платье дочери.

Наряд был от бренда Morilee, у него были широкие бретельки, А-силуэт и легкая многослойная юбка. В верхней части платье было украшено кружевом, а на талии - бисером и бусинами.

Платье Тани Уолш / фото: facebook.com/elle.dee.39589

Платье Тани Уолш / фото: facebook.com/elle.dee.39589

Таня обзвонила все магазины, которые теоретически могли получить платье, но во всех ей сказали, что не видели его. Также о ее наряде сняли несколько сюжетов для телевидения, а люди делали очень много репостов с ее публикацией. Нашла в результате наряд женщина по имени Шейла Келли, которая работает волонтером в магазине St. Vincent de Paul Store в Боуманвилле.

Уолш сказала, что, когда Шейла увидела просьбу в соцсети - поставила перед собой цель найти платье во время своей субботней смены. И у нее все получилось - платье вернулось к законной владелице.

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