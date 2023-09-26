Платье мечты: девушка купила дизайнерский свадебный наряд за 25 долларов в комиссионнном магазине

Это находка одна на миллион и ей действительно очень повезло.
Часто невесты в поисках платья мечты вынуждены посетить не один магазин и тратить много времени на примерки или подгонять его по своей фигуре. Однако 21-летней студентке-медсестре по имени Эммали Остерхудт из американского города Бирмингем, что в штате Алабама, в этом плане очень повезло, ведь она нашла платье мечты после первой примерки да еще и за невероятно низкой ценой.
На данный момент Эммали не помолвлена, а платье приобрела на будущее, ведь когда-то все же планирует выйти замуж. Нашла платье она в комиссионном магазине Goodwill, куда пришла, чтобы просто купить рамки для фотографий. В результате она зашла с подругой в отдел свадебных нарядов на которых была скидка 50% и увидела это платье.
Цена наряда составляла всего 24 доллара 99 центов. Эммали примерила платье и оно идеально село на ее фигуру, поэтому она незадумываясь решила его взять. Свою находку она показала в TikTok и видео стало вирусным.
@emmalifaith Im so freaking excited about this find, i may not even use it when it comes to the day because im not getting engaged or married for awhile but maybe its fate lol also jlo has worn this brand as well #galialahav #galialahavbride #goodwill #weddingdress @Galia Lahav ♬ original sound - Emmali
Это очаровательное приталенное платье-русалка, расшитое вручную кружевом и с полупрозрачными боками, было создано израильским дизайнером Galia Lahav для коллекции Galia.
Согласно сайту дизайнера, платья брендом шьются на заказ. Поэтому модель, которую нашла Эммали в комиссионном магазине, тоже эксклюзивная и, по словам девушки, стоимость такого платья из бутика составляет 6 тысяч долларов.
@emmalifaith Answer some of the Galia Lahav dress questions with me!!! #goodwill #goodwillfinds #galialahav #weddingdress ♬ original sound - Emmali
Однако на этом история не закончилась. Узнав о такой потрясающей находке в магазине Goodwill бренда Galia Lahav поздравила девушку, говорится на сайте Insider.
"Эммали - ты определенно счастливая девушка, поздравляю!” - заявила Яэль Фридман, глобальный менеджер по связям с общественностью бренда. Также Фридман сказала, что такая находка Остерхудт, одна на миллион, возможно, не станет редкостью в будущем, поскольку бренд связался с Goodwill, чтобы пожертвовать сети платья.
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