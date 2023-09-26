Платье мечты: девушка купила дизайнерский свадебный наряд за 25 долларов в комиссионнном магазине

Это находка одна на миллион и ей действительно очень повезло.

Часто невесты в поисках платья мечты вынуждены посетить не один магазин и тратить много времени на примерки или подгонять его по своей фигуре. Однако 21-летней студентке-медсестре по имени Эммали Остерхудт из американского города Бирмингем, что в штате Алабама, в этом плане очень повезло, ведь она нашла платье мечты после первой примерки да еще и за невероятно низкой ценой.

На данный момент Эммали не помолвлена, а платье приобрела на будущее, ведь когда-то все же планирует выйти замуж. Нашла платье она в комиссионном магазине Goodwill, куда пришла, чтобы просто купить рамки для фотографий. В результате она зашла с подругой в отдел свадебных нарядов на которых была скидка 50% и увидела это платье.

Цена наряда составляла всего 24 доллара 99 центов. Эммали примерила платье и оно идеально село на ее фигуру, поэтому она незадумываясь решила его взять. Свою находку она показала в TikTok и видео стало вирусным.

Это очаровательное приталенное платье-русалка, расшитое вручную кружевом и с полупрозрачными боками, было создано израильским дизайнером Galia Lahav для коллекции Galia.

Платье Эммали Остерхудт

Согласно сайту дизайнера, платья брендом шьются на заказ. Поэтому модель, которую нашла Эммали в комиссионном магазине, тоже эксклюзивная и, по словам девушки, стоимость такого платья из бутика составляет 6 тысяч долларов.

Однако на этом история не закончилась. Узнав о такой потрясающей находке в магазине Goodwill бренда Galia Lahav поздравила девушку, говорится на сайте Insider.

"Эммали - ты определенно счастливая девушка, поздравляю!” - заявила Яэль Фридман, глобальный менеджер по связям с общественностью бренда. Также Фридман сказала, что такая находка Остерхудт, одна на миллион, возможно, не станет редкостью в будущем, поскольку бренд связался с Goodwill, чтобы пожертвовать сети платья.

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