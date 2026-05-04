Платье-рубашка — как с помощью одной вещи создать множество образов

Есть вещи, которые просто «висят» в шкафу, и есть те, которые прекрасно дополняют образ, и платье-рубашка — именно из второй категории.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Платье-рубашка

Платье-рубашка / © Associated Press

Как отмечает издание InStyle, платье-рубашка — один из немногих элементов гардероба, который идеально балансирует между удобством и элегантностью. Вдохновленное классическим портновским кроем, оно выглядит структурированным, но не скованным. Его главная сила — адаптивность. Один и тот же фасон может выглядеть расслабленно на бранче, строго на встрече и стильно на вечеринке, и все это только благодаря стилизации.

  • С гольфом под низ. Идеальный вариант для межсезонья. Нейтральный гольф добавляет глубины образу и делает его более «собранным».

  • Застегнуть до воротника. Максимальная структура и четкость. Добавьте ремень, киттен-хилз или даже галстук, и получите современный классический крой.

  • В длине макси. Более расслабленный и «воздушный» вариант. В прохладную погоду легко сочетается со свитером или даже джинсами.

  • Мини и ботфорты. Белое платье-рубашка в мини-длину и высокие черные сапоги — простой способ добавить образу сексуальности.

  • Запах и сандалии. Платье-рубашка на запах в полоску, например, — уже самодостаточное. Достаточно минималистичных мюли и сумки с короткой ручкой.

  • С жакетом в стиле смокинга. Текстурный жакет, платье-рубашка и сапоги создадут образ, который работает везде, от важного события до ужина.

  • Ярко-красная версия. Здесь все просто, платье становится главной героиней. Добавьте каблуки и, при желании, красную помаду.

  • Платье-рубашка под сарафан или комбинезон — интересный и немного игривый вариант.

  • Из кружева. Вместо классического хлопка, выберите деликатное кружево и в результате получите романтичный и нежный образ, идеальный для свидания.

  • С пушистой обувью и носками. Максимальный повседневный стиль. Свободное платье, яркие носки и мягкая обувь — идеально для выходного дня.

  • Черный монохром. Черное платье-рубашка как альтернатива маленькому черному платью. Добавьте лодочки и маленькую сумку, и вы готовы к насыщенному дню.

  • Спущенное плечо. Игра с силуэтом: расстегните верх и откройте одно плечо. Неожиданно и очень стильно.

  • С кардиганом. Немного «интеллектуального» настроения создадут кардиган, гольфы и оксфорды, считайте то современной версией академического стиля.

  • С косухой. Кожаная куртка, платье-рубашка и лоферы — идеальный баланс между бунтарством и минимализмом.

Платье-рубашка идеально вписывается в современный подход к гардеробу и идею: меньше вещей — больше вариантов. Оно легко стилизуется, подходит для разных событий и не требует сложных комбинаций. И главное, дает простор для экспериментов.

Платье-рубашка — это не просто базовая вещь, а инструмент, ведь оно позволяет выглядеть по-разному, однако не менять половину гардероба.

