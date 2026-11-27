Невеста в перешитом платье / фото: instagram.com/an_erin

Реклама

Именно таким стало платье невесты Китти Геддис, которое для переделки получила дизайнер Эрин Робертсон. Когда-то в этом платье выходила замуж мама Китти — ещё в 1992 году. Теперь платье должно было стать частью уже свадебной истории Китти — девушка надела его на свою вечеринку по случаю свадьбы.

Невеста в перешитом платье / фото: instagram.com/an_erin

Дизайнер призналась, что одной из самых любимых частей её работы является возможность переосмысливать вещи, которые уже имеют особое значение для своих владельцев.

Реклама

Платье до переделки / фото: instagram.com/an_erin

В то же время она не скрывала, что приступила к этому проекту с некоторым волнением, ведь для создания нового образа пришлось фактически разобрать оригинальное дизайнерское платье на части.

Реклама

Первым этапом стало удаление старой жесткой тесьмы, которая помогала сохранять форму подола, и тщательный осмотр конструкции. Особое внимание привлекала вышивка бисером — именно она стала одной из главных причин, по которой дизайнер согласилась на заказ.

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Однако в этом проекте было важно сохранить характерные детали оригинального наряда, придав ему при этом новый силуэт.

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Детали платья / фото: instagram.com/an_erin

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

В ходе работы к процессу присоединилась и сама Китти, которая оказалась ловкой помощницей — пока Эрин работала над основой платья, невеста восстанавливала отдельные цветочные элементы и возвращала на место бисеринки. Так переделка превратилась в совместную работу, в которой дочь буквально собственноручно приняла участие в обновлении маминого свадебного наряда.

Реставрация бисерной вышивки на платье / фото: instagram.com/an_erin

Изначально Эрин и Китти планировали оставить рукава, ведь обе были ими очарованы, однако они не совсем хорошо сидели на невесте, поэтому в итоге решили изменить верхнюю часть платья, придав ей более выразительный силуэт в духе 1950-х годов и классической эстетики Кристиана Диора. Для этого пришлось переделать лиф, заменить корсетные косточки и заново подогнать его по фигуре. Прежний шлейф также не исчез бесследно: его ткань использовали для создания новой детали — декоративного отворота на лифе.

Реклама

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Кроме того, дизайнер обновила отделку подола, использовав новую жесткую тесьму. Изначально это платье было создано в 1990-х годах дизайнером Евой Гейнел Форсайт, модель называлась Rosalee.

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Процесс перешивания платья / фото: instagram.com/an_erin

Дизайнер готовит разделение платья / фото: instagram.com/an_erin

Но самым важным моментом во всём этом процессе стала реакция семьи на результат. Китти показала обновлённый наряд маме и бабушке, и те были в восторге.

Невеста в своём нарядном платье на торжестве / фото: instagram.com/an_erin

Невеста показывает платье маме и бабушке / фото: instagram.com/an_erin

Дизайнер призналась, что не смогла сдержать слёз, потому что для неё эта история оказалась гораздо больше, чем обычный заказ — она не только подарила платьям новую жизнь, но и познакомилась с человеком, с которым впоследствии подружилась.

Невеста и дизайнер Эрин Робертсон / фото: instagram.com/an_erin

Процесс создания платья Эрин Робертсон также показала в видео.

Реклама

Однако это не единственный подобный случай. Ранее идентичное платье от дизайнера Евы Гейнел Форсайт также перешила другая невеста по имени Ханна Блум. Девушке перед свадьбой это платье подарила свекровь.

Новости партнеров

Новости партнеров