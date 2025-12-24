Платье с пайетками, плиссированные и вязаные наряды: украинский бренд презентовал новую красивую коллекцию

Реклама

Украинский бренд J’amemme презентовал новую коллекцию Holiday'25 Editorial, на создание которой вдохновила идея staycation (отдых дома) и искусство создания праздника для себя и родных.

Капсула передает ощущение теплоты праздника — домашнего уюта, моментов с семьей и небольших ритуалов, которые делают праздники особенными. В ней вещи знакомых силуэтов представлены в новых цветах.

Главным акцентом сезона стало фирменное платье макси с пайетками в серебряном исполнении, которое отлично подойдет для празднования дома и для шумной вечеринки.

Реклама

Иконичные плиссированные макси представлены в фиолетовом платье с рукавами оверсайз и изумрудном воздушном платье с V-вырезом. Они созданы по собственной технике двойной плиссировки, что делает каждую текстуру уникальной.

В линейку также вошли уютные вязаные платья с 3D-узорами в мини и макси длине. Их дополняют оперные перчатки и клатчи из кожи с тиснением кроко в оттенках бордо и охры.

Эдиториал расширяет иконические плиссированные сеты топов и брюк бренда, которые теперь представлены в синем и насыщенном изумрудном цветах. Также появляются новые блузы из органзы в глубоком фиолетовом цвете, дополненные объемным шарфом, который легко превращается в большой бант.

Аксессуары завершают образы сезона: среди них — шерстяные панамы в сером цвете и пояса с декоративными полусферами бренда, созданными из ювелирной бронзы специально для коллекции.