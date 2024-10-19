Платье за 16 гривен: украинский блоггер создала свадебный наряд из мешка

Это было не просто, однако она смогла сшить невероятную красоту из обычного мешка.

В конце 19 и начале 20 века мешки для муки и корма были одним из важных утилитарных продуктов в США, благодаря которым создали много красивых и нужных вещей, а также они повлияли на моду и культуру шитья. Однако кто бы мог подумать, что платье из мешка будут шить в наши дни в Украине.

Украинский блоггер Анастасия Душенко покорила Сеть короткими роликами, в которых показывает, как перешивает вещи или создает совершенно новые и уникальные с помощью одеял и старых джинсов. Однако в одном из видео она показала, что-то совсем необычное — как сшила свадебное платье из белого мешка.

Для пошива своего изделия ей понадобилась вспомогательная ткань, потому что сам мешок, по словам блоггера, очень сильно распадался на маленькие кусочки. Затем Анастасия раскроила "ткань" и начала работу – сшивание отдельных элементов и добавила застежку.

В результате платье получилось просто очаровательным и действительно похожим на свадебное. Также автор видео отметила, что стоимость такого платья составила 16 гривен.

Напомним, что одной из самых известных женщин, носивших в свое время платье из мешка, была красавица Мэрилин Монро. В 1951 году 24-летняя актриса позировала для Эрла Тайзена, фотографа журнала Look, в настоящем мешке из-под картофеля.

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