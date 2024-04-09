Платформы, декор и серебряный цвет: 10 пар трендовой обуви на лето 2024 года

Если вы только присматриваетесь к обуви на лето, то эта подборка поможет вам определиться с моделью.

Согласно модным экспертам, в 2024 году в тренды возвращаются удобные и лаконичные туфли Мэри Джейн, характерные наличием ремешка спереди, однако это не единственная обувная тенденция, которую мы увидим. Наблюдая за показами известных брендов и стритстайлерами, можно заметить, что многие показали в своих коллекциях одинаковые варианты летней обуви с серебристыми оттенками, декором и бохо-стилистикой. Ниже мы выделили десять моделей, которые однозначно будут пользоваться популярностью в сезоне весна-лето 2024.

Платформа + каблук

Несмотря на то, что плоская подошва продолжает доминировать среди повседневных вариантов обуви, параллельно ей платформа активно набирает популярность. Бренды один за другим выпускают различные варианты подобной обуви, среди которых туфли, шлепанцы и даже лоферы. Летом, конечно же, мы будим видеть много босоножек в таком дизайне.

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С декором

Многие бренды предлагают летом и весной 2024 года носить обувь с украшениями: стразами, бахромой из кожи и бисера, а также популярностью будут пользоваться банты. Такая обувь всегда будет выглядеть нарядно, гламурно, женственно и необычно.

Фото: Getty Images

Мюли

Эта модель без ремешков вернулась в моду несколько лет назад и, похоже, осталась с нами надолго, хотя некоторые скептики и пророчили, что в этом году они утратят свою популярность. Однако мюли можно заметить во многих коллекциях известных брендов.

Фото: Getty Images

Серебристые слингбэки

Серебряный оттенок обуви также нашел свое место во многих коллекциях, и, похоже, летом 2024 года она станет трендом. Особенно много вариантов в серебре слингбэков - обуви с ремешком на пятке.

Фото: Getty Images

Лаконичные ремешки

Несмотря на гламур и яркие оттенки, которые присутствуют во многих коллекциях, некоторые дизайнеры предлагают более лаконичные и повседневные варианты босоножек, состоящих из множества ремешков, часто в базовых оттенках.

Фото: Getty Images

Балетки

Спустя десять лет после пика своей популярности балетки опять возвращаются в моду. Особенно в тренде будут модели с декором, например, стразами или цветочными элементами.

Фото: Getty Images

Деревянная и пробковая платформа

Если вам казалось, что такая обувь осталась где-то в 90-х, то это не так. Как и балетки, высокая платформа на пике популярности бохо-стиля возвращается в моду.

Фото: Getty Images

Множество ремешков

В 2024 году тренд на туфли Мэри Джейн немного преобразился, и теперь в моде будет не один ремешок, а несколько.

Фото: Getty Images

Сабо

Это еще одна давно забытая модель обуви, но в этом году сабо мы увидим не раз. Теперь такие шлепанцы нам предлагаю на разных каблуках, среди которых можно увидеть и трендовый - "кошачий".

Фото: Getty Images

Вьетнамки

Вероятно, это уже бессмертная модель, которая несмотря на многие модификации и критику стала некой базой летнего гардероба. Бренды предлагают в 2024-м носить вьетнамки на каблуках и с декором. Многие также выпустили их со своими монограммами.

Фото: Getty Images

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