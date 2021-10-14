Платформы, заниженные талии и яркие цвета: Андре Тан рассказал все, что нужно знать о Неделях моды

Платформы, заниженные талии и яркие цвета: Андре Тан рассказал все, что нужно знать о Неделях моды

В нескольких крупных городах отгремели Недели моды, на которых дизайнеры представили свои новинки на сезон весна-лето 2022. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о том, что, по его мнению, будет в новом сезоне наиболее популярно и выделил главные хиты.

Нью-Йорк

По традиции первыми тенденции для будущего сезона представили дизайнеры в Нью-Йорке. На подиумах мы увидели то, что так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья. Кстати, заниженная талия из нулевых — один из главных хитяр года, и от этой тенденции точно никуда не деться.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

Лондон

В новом сезоне дизайнеры из Лондона советуют нам не скромничать и быть в центре внимания. Если цветовая палитра — то самая яркая, а лучше — слепящая неоновая. Если прозрачное платье-сетка — то поверх белья. Не обошлось и без смелых аксессуаров — например, красочных колготок и кружевных чулок, которые легко подстраиваются и под повседневный гардероб, и под вечерние наряды.

Instagram Андре Тана

Милан

Итальянские дизайнеры настроены на романтику, свидания и вечеринки: в новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистичные принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

Париж

По традиции модный сезон завершил Париж. Дизайнеры представили разнообразие вечерних нарядов, безумные аксессуары на каждый день и (на удивление) провозгласили одним из ключевых трендов офисный стиль. Смело носите платья-футляры, юбки в складку, деловые пиджаки и костюмы по любому поводу: от шопинга и прогулки с подругой до свидания и вечеринки до утра.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

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