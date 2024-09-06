Платья, боди и плахты с вышивкой: украинский бренд представил новую коллекцию на Неделе моды в Киеве

Украинский бренд DELEGAN в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию сезона осень-зима 24-25, посвященную размышлениям о самоидентичности и своей роли в мире.

Дизайнер бренда Оксана Делеган обратилась к истории и самопознанию через одежду, чтобы найти новые техники и творческие точки опоры в современности. По ее словам, только обретя свое предназначение, мы начинаем принимать и любить себя глубинно без ожиданий и требований.

Оксана Делеган

Белый василек является главным героем этой истории о собственной ценности, которая прячется в душе каждого и ждет своего пробуждения.

Острые очертания на воротниках и четкие силуэты костюмов сочетаются с беззащитными лепестками василька в виде невесомых нежных деталей.

Бренд экспериментирует с прозрачными текстурами, украшенными вышивкой.

Авторский орнамент шелковыми нитями украшает платья, юбки и боди, а уже знаковые для бренда плахты отразились в новом дизайне и древней технике исполнения.

Еще одной инновационной частью коллекции стал фарфор: уникальные васильки, изготовленные вручную, "расцвели" пуговицами не только на жакетах и платьях, но и сплелись в поясе.

Ирина Данилевская и Оксана Делеган

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