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Платья, боди и плахты с вышивкой: украинский бренд представил новую коллекцию на Неделе моды в Киеве

Платья, боди и плахты с вышивкой: украинский бренд представил новую коллекцию на Неделе моды в Киеве

Главным мотивом коллекции стал белый василек.

Украинский бренд DELEGAN в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию сезона осень-зима 24-25, посвященную размышлениям о самоидентичности и своей роли в мире.

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Дизайнер бренда Оксана Делеган обратилась к истории и самопознанию через одежду, чтобы найти новые техники и творческие точки опоры в современности. По ее словам, только обретя свое предназначение, мы начинаем принимать и любить себя глубинно без ожиданий и требований.

Оксана Делеган / ©
Оксана Делеган
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Белый василек является главным героем этой истории о собственной ценности, которая прячется в душе каждого и ждет своего пробуждения.

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Острые очертания на воротниках и четкие силуэты костюмов сочетаются с беззащитными лепестками василька в виде невесомых нежных деталей.

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Бренд экспериментирует с прозрачными текстурами, украшенными вышивкой.

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Авторский орнамент шелковыми нитями украшает платья, юбки и боди, а уже знаковые для бренда плахты отразились в новом дизайне и древней технике исполнения.

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Еще одной инновационной частью коллекции стал фарфор: уникальные васильки, изготовленные вручную, "расцвели" пуговицами не только на жакетах и платьях, но и сплелись в поясе.

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Ирина Данилевская и Оксана Делеган / ©
Ирина Данилевская и Оксана Делеган
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