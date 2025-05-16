ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
551
Время на прочтение
2 мин

Платья, кардиганы и брюки-палаццо: Андре Тан презентовал коллекцию, посвященную творчеству Марии Примаченко

Лицом коллекции стала правнучка народной художницы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Андре Тан представил капсульную коллекцию под названием «Наследие», созданную в сотрудничестве с фондом Марии Примаченко.

По словам дизайнера, «Наследие» — живой диалог между традиционным искусством и современной, урбанистической модой. Фантастические звери, яркие цветы и символические орнаменты из полотен Примаченко органически интегрированы в линейку женской одежды, создавая уникальное сочетание украинской идентичности и актуальных модных тенденций.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

«Делаю солнечные цветы, потому что люблю людей», — говорила Мария Примаченко. Эта философия стала фундаментом коллекции, которая через своих носителей будет украшать и наполнять повседневную жизнь глубиной украинского культурного наследия.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

«Цель коллекции — интегрировать творчество Марии Примаченко в современный быт и предоставить возможность каждой женщине стать полотном, на котором оживает искусство. Мы создали изысканные вещи, в которых сочетаются элегантность, художественная ценность и ощущение причастности к культурному коду нации», — прокомментировал Андре Тан.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

В коллекцию вошли: линия шелка (кардиган, брюки, майка, платье-комбинация — sleep dress); хлопково-льняная капсула (жакет, брюки-палаццо, юбка на запах, жилет, платье); отдельная модель (приталенное льняное платье на завязках) и аксессуары: сумка-шопер и шелковый платок с авторским принтом.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Лицом коллекции стала правнучка выдающейся художницы – Анастасия Примаченко. Ее вовлеченность стала символическим мостиком между поколениями, подтверждая, что искусство Примаченко продолжает жить и вдохновлять.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

«Вместе мы открываем новую страницу в истории моды, объединяя богатство украинской культуры с современными трендами. Мы хотели адаптировать искусство Марии Примаченко для современной жизни, чтобы женщины могли ощутить связь с глубинными корнями украинской творческой традиции», — подытожил Андре Тан.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
551
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie