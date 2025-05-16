Платья, кардиганы и брюки-палаццо: Андре Тан презентовал коллекцию, посвященную творчеству Марии Примаченко

Коллекция Андре Тана

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Андре Тан представил капсульную коллекцию под названием «Наследие», созданную в сотрудничестве с фондом Марии Примаченко.

По словам дизайнера, «Наследие» — живой диалог между традиционным искусством и современной, урбанистической модой. Фантастические звери, яркие цветы и символические орнаменты из полотен Примаченко органически интегрированы в линейку женской одежды, создавая уникальное сочетание украинской идентичности и актуальных модных тенденций.

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

«Делаю солнечные цветы, потому что люблю людей», — говорила Мария Примаченко. Эта философия стала фундаментом коллекции, которая через своих носителей будет украшать и наполнять повседневную жизнь глубиной украинского культурного наследия.

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Коллекция Андре Тана

«Цель коллекции — интегрировать творчество Марии Примаченко в современный быт и предоставить возможность каждой женщине стать полотном, на котором оживает искусство. Мы создали изысканные вещи, в которых сочетаются элегантность, художественная ценность и ощущение причастности к культурному коду нации», — прокомментировал Андре Тан.

Коллекция Андре Тана

В коллекцию вошли: линия шелка (кардиган, брюки, майка, платье-комбинация — sleep dress); хлопково-льняная капсула (жакет, брюки-палаццо, юбка на запах, жилет, платье); отдельная модель (приталенное льняное платье на завязках) и аксессуары: сумка-шопер и шелковый платок с авторским принтом.

Коллекция Андре Тана

Лицом коллекции стала правнучка выдающейся художницы – Анастасия Примаченко. Ее вовлеченность стала символическим мостиком между поколениями, подтверждая, что искусство Примаченко продолжает жить и вдохновлять.

Коллекция Андре Тана

«Вместе мы открываем новую страницу в истории моды, объединяя богатство украинской культуры с современными трендами. Мы хотели адаптировать искусство Марии Примаченко для современной жизни, чтобы женщины могли ощутить связь с глубинными корнями украинской творческой традиции», — подытожил Андре Тан.

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Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана

Коллекция Андре Тана