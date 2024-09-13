Платья-кейпы и элегантные пальто: Андре Тан представил осенне-зимнюю коллекцию

Андре Тан представил новую коллекцию сезона осень-зима 2024/25, которая получила название "Новая страница".

По словам дизайнера, это одновременно возвращение к его истокам, ведь он еще в 2006 году запатентовал направление smart couture, и смелый шаг вперед, где классика встречается с современной эстетикой dark academia, одного из самых горячих трендов в соцсетях TikTok, Instagram и Pinterest.

Каждая вещь капсулы – от платья-кейпа до длинного пальто из итальянского кашемира – олицетворяет smart couture философию Андре Тана, которая основывается на идее интеллектуального гламура и сочетании изысканного стиля с повседневным комфортом.

Коллекция обращается к тем, кто независимо от возраста сохраняет в себе университетский дух: стремление к самосовершенствованию и непреклонное желание расширять горизонты.

В рамках Всеукраинской промокампании "Новой страницы" специально для Андре Тана известны украинки: Соня Забуга, Валерия Гузема, Светлана Павелецкая и Ольга Руднева – будут эксклюзивно делиться книгами, изменившими их жизнь и которые они советуют прочитать каждому.

"Название пришло ко мне сразу. Абсолютно понятна каждой украинке ассоциация осени, нового сезона (в жизни и учебе), новой страницы жизни. Вместе это все символизирует надежду на лучшее будущее, которое лелеет каждый из нас сегодня, даже вопреки обстоятельствам и препятствиям. Каждому из нас нужна сейчас "новая страница" Правда же?" – сказал Андре Тан.

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