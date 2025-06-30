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- Школа стиля
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Платья, которые скроют животик: что выбрать, как носить и в чем секрет
Женское тело — прекрасно во всех формах, но бывают моменты, когда нам хочется выглядеть немного стройнее или просто чувствовать себя увереннее.
Небольшой животик, последствия стрессов, гормональных изменений или просто сытный ужин — и уже возникает желание найти удачное платье, которое гармонично подчеркнет фигуру и отвлечет внимание от той зоны. Именно для этого издание Woman and Home подготовило большой гид по стильным платьям, которые умело маскируют животик и одновременно выглядят модно, женственно и современно.
Перед тем как погрузиться в фасоны, стоит ответить на несколько важных вопросов:
Какой у вас тип фигуры? Например, у фигуры «яблоко» стройные ноги, поэтому короткие модели будут отлично смотреться, а у «песочных часов» — есть талия, которую следует подчеркивать поясом.
Праздничная вечеринка, офис, ежедневная прогулка или отпуск — платье должно соответствовать стилю жизни.
Какой цвет и ткань вам подходит? Выбирайте оттенки, которые подчеркивают тон кожи, глаз, волос. Легкие ткани типа хлопка, льна, вискозы — дышат, не обтягивают и «работают» на вас.
Фасоны платьев, которые удачно скрывают животик
Платья с запахом: классика для всех типов фигур
Этот фасон — настоящий must-have. Ткань визуально создает талию, а завязки сбоку отвлекают внимание от живота. Глубокий вырез также добавляет изящества зоне декольте, а это уравновешивает фигуру.
Рекомендации:
Идеально для фигуры «яблоко» или «прямоугольник»
Выбирайте платья с узорами или глубоким цветом
Обувь на каблуках визуально вытянет силуэт
Платья с завышенной талией: для легкости и женственности
Талия находится немного под грудью, а это позволяет ткани свободно спадать и маскировать низ живота. Это идеальный выбор для жаркого лета или беременности.
Хорошо подходит:
Для женщин с фигурой «груша» и «яблоко»
Обладательницам пышного бюста — выгодно подчеркивает верх
Платья с поясом: акцент на талии
Пояс (особенно широкий или из эластичной ткани) визуально создает «песочные часы» — даже если естественная талия не очень выражена. Выбирайте платья из ткани средней плотности, которые держат форму, но не облегающие.
Совет: если пояс сливается по цвету с платьем — эффект стройности будет еще сильнее.
Платья с драпировкой и рюшами: обман зрения в действии
Складки, драпировки или асимметричные швы создают иллюзию идеального силуэта. Они отвлекают внимание и мягко обыгрывают контуры фигуры.
Совет: избегайте слишком тонких, блестящих или эластичных тканей — они могут подчеркнуть недостатки вместо того, чтобы их скрыть.
Платья-трапеции: пространство для свободы
Этот фасон не прилегает к телу и свободно спадает от груди или плеч, а это особенно актуально для жаркой погоды или расслабленных образов. Чтобы избежать эффекта «маминых халатов», выбирайте модели с акцентами на рукавах, воротничках или интересным принтом.
Принтованные платья: когда узор работает на вас
Цветочные орнаменты, горошек, полоска или абстракция — все эти узоры могут стать вашими союзниками. Они отвлекают внимание от одного участка фигуры, а распределенный по всему платью принт «разбивает» контуры тела.
Совет: выбирайте более темные цвета в проблемной зоне или вертикальные рисунки.
Секреты стилизации
Аксессуары: яркие серьги, шарфы, цветные сумки — все, что привлекает внимание к лицу и верхней части фигуры.
Обувь: каблуки вытягивают силуэт, особенно в комбинации с платьями миди.
Белье: мягкое белье, которое корректирует фигуру или комбидресс — идеальный вариант на праздники.
Стрижка и макияж: даже новая прическа или красная помада могут полностью изменить настроение образа.
Ткани, которые лучше всего скрывают животик
Избегайте тонкого стрейча или блестящего трикотажа — они обтягивают и подчеркивают. Вместо этого выбирайте:
Хлопок
Лен
Шифон
Креп
Жаккард
Вискозу средней плотности
Эти материалы имеют естественный драп и не прилегают слишком плотно к телу.
Мода — это не правила, а инструменты для самовыражения. Платье, которое вам нравится и в котором вы чувствуете себя счастливой — всегда будет лучшим.