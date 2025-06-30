Платья, которые скроют животик: что выбрать, как носить и в чем секрет / © Getty Images

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Небольшой животик, последствия стрессов, гормональных изменений или просто сытный ужин — и уже возникает желание найти удачное платье, которое гармонично подчеркнет фигуру и отвлечет внимание от той зоны. Именно для этого издание Woman and Home подготовило большой гид по стильным платьям, которые умело маскируют животик и одновременно выглядят модно, женственно и современно.

Перед тем как погрузиться в фасоны, стоит ответить на несколько важных вопросов:

Какой у вас тип фигуры? Например, у фигуры «яблоко» стройные ноги, поэтому короткие модели будут отлично смотреться, а у «песочных часов» — есть талия, которую следует подчеркивать поясом.

Праздничная вечеринка, офис, ежедневная прогулка или отпуск — платье должно соответствовать стилю жизни.

Какой цвет и ткань вам подходит? Выбирайте оттенки, которые подчеркивают тон кожи, глаз, волос. Легкие ткани типа хлопка, льна, вискозы — дышат, не обтягивают и «работают» на вас.

Фасоны платьев, которые удачно скрывают животик

Платья с запахом: классика для всех типов фигур

Этот фасон — настоящий must-have. Ткань визуально создает талию, а завязки сбоку отвлекают внимание от живота. Глубокий вырез также добавляет изящества зоне декольте, а это уравновешивает фигуру.

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Рекомендации:

Идеально для фигуры «яблоко» или «прямоугольник»

Выбирайте платья с узорами или глубоким цветом

Обувь на каблуках визуально вытянет силуэт

Платья с завышенной талией: для легкости и женственности

Талия находится немного под грудью, а это позволяет ткани свободно спадать и маскировать низ живота. Это идеальный выбор для жаркого лета или беременности.

Хорошо подходит:

Для женщин с фигурой «груша» и «яблоко»

Обладательницам пышного бюста — выгодно подчеркивает верх

Платья с поясом: акцент на талии

Пояс (особенно широкий или из эластичной ткани) визуально создает «песочные часы» — даже если естественная талия не очень выражена. Выбирайте платья из ткани средней плотности, которые держат форму, но не облегающие.

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Совет: если пояс сливается по цвету с платьем — эффект стройности будет еще сильнее.

Платья с драпировкой и рюшами: обман зрения в действии

Складки, драпировки или асимметричные швы создают иллюзию идеального силуэта. Они отвлекают внимание и мягко обыгрывают контуры фигуры.

Совет: избегайте слишком тонких, блестящих или эластичных тканей — они могут подчеркнуть недостатки вместо того, чтобы их скрыть.

Платья-трапеции: пространство для свободы

Этот фасон не прилегает к телу и свободно спадает от груди или плеч, а это особенно актуально для жаркой погоды или расслабленных образов. Чтобы избежать эффекта «маминых халатов», выбирайте модели с акцентами на рукавах, воротничках или интересным принтом.

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Принтованные платья: когда узор работает на вас

Цветочные орнаменты, горошек, полоска или абстракция — все эти узоры могут стать вашими союзниками. Они отвлекают внимание от одного участка фигуры, а распределенный по всему платью принт «разбивает» контуры тела.

Совет: выбирайте более темные цвета в проблемной зоне или вертикальные рисунки.

Секреты стилизации

Аксессуары : яркие серьги, шарфы, цветные сумки — все, что привлекает внимание к лицу и верхней части фигуры.

Обувь : каблуки вытягивают силуэт, особенно в комбинации с платьями миди.

Белье : мягкое белье, которое корректирует фигуру или комбидресс — идеальный вариант на праздники.

Стрижка и макияж: даже новая прическа или красная помада могут полностью изменить настроение образа.

Ткани, которые лучше всего скрывают животик

Избегайте тонкого стрейча или блестящего трикотажа — они обтягивают и подчеркивают. Вместо этого выбирайте:

Хлопок

Лен

Шифон

Креп

Жаккард

Вискозу средней плотности

Эти материалы имеют естественный драп и не прилегают слишком плотно к телу.

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Мода — это не правила, а инструменты для самовыражения. Платье, которое вам нравится и в котором вы чувствуете себя счастливой — всегда будет лучшим.