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Платья, мини-юбки, брюки-бананы и кардиганы: новая коллекция от украинского бренда

Платья, мини-юбки, брюки-бананы и кардиганы: новая коллекция от украинского бренда

Базовые вещи из новой капсулы можно легко сочетать между собой.

Украинский бренд Fashionista представил новую коллекцию. В линейке внимание уделено минималистичным силуэтам, вневременной палитре и качественным тканям.

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Капсула состоит из костюмов с мини-юбками, платьев с воротником поло и мягких кардиганов длины миди, ставших изюминкой коллекции.

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Все вещи идеально комбинируются между собой и позволяют создавать стильные и универсальные образы. Большинство позиций создано из приятного трикотажа, чтобы дарить уют в прохладные дни.

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Платья длины макси являются идеальной базой в гардеробе. В офис или на романтическое свидание: лаконичное платье можно стилизовать под любое настроение.

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Бренд не смог обойти и вечную классику – штаны-бананы. Эта универсальная модель одновременно закрывает множество гардеробных потребностей и актуальна в любое время года. Для довершения образов со штанами бренд предлагает полупрозрачные лонгсливы, ставшие любимцами среди фешн-инфлюэнсеров.

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По словам основательницы бренда Татьяны Барной, они создали базовые вещи, которые можно легко комбинировать или носить как самостоятельные позиции.

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Цветовая палитра коллекции состоит из функциональных и вневременных цветов: черный, бежевый, молочный, коричневый и серый.

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