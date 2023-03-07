Платья с цветочным принтом и вещи из денима: украинский бренд представил весеннюю коллекцию

На создание новой коллекции дизайнеров бренда вдохновила сила и обаяние украинок.

Украинский бренд LESIA|Ukrainka представил весеннюю коллекцию, посвященную женственности и уверенности в себе.

В линейку вошли романтические цветочные платья, платья свободного кроя, элегантные жакеты, наряды из денима (жакеты, рубашки, платья, юбки и комбинезоны), свободные брюки.

Легкие платья с цветочным принтом сделают ваш образ женственным и романтичным.

В нарядах свободного кроя и с асимметрией вы будете чувствовать себя комфортно и свободно. Оверсайз может скрыть недостатки фигуры, или наоборот – подчеркнуть ее преимущества.

Свободные рубашки можно носить с ремешком или асимметрично заправлять в брюки или юбки.

В нынешнем сезоне следует обратить внимание на асимметрию в вещах, ведь она в тренде: мини-юбки и платья со шлейфом сбоку, топы или рубашки на одно плечо, комбинезоны-боди, которые обнажают одну ногу.

Луки из денима уже давно не являются повседневными, они бывают даже очень элегантными.

Джинсовые платья с асимметрией, юбки от мини до макси, комбинезоны и жакеты этой весной будут актуальны.

А благодаря жакету любой аутфит можно сделать более сдержанным и элегантным. Темные или яркие оттенки, свободный крой или зауженный, короткий или длинный – любой жакет прекрасно сочетается с базовыми вещами гардероба и придаст вашему образу индивидуальности.