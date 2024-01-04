Платья с кружевом и брючные костюмы с ракушками: новая коллекция от украинского бренда

Украинский бренд DARJA DONEZZ презентовал новую коллекцию SS24. На ее создание дизайнера вдохновил наутилус – ракушка.

Морская тематика за несколько сезонов уже стала историей бренда, проходящей красной нитью от линейки до линейки. Разнообразные формы ракушки становились символами коллекций лейбла, и на этот раз наутилус в руках Дарьи Донец словно стал знаком того, что у этой истории есть продолжение.

Символ красоты и гармонии наделил коллекцию подобными характеристиками, отображающимися в балансе цветовой палитры, комбинации тканей и игре фактур и силуэтов с женским телом.

Главной составляющей линейки стали платья прямого кроя, составляющие большинство коллекции, их дополнили брючные костюмы и блузки.

Базовый белый и черный цвета разбавляют яркие оттенки желтого и розового, которые преимущественно стали красочными принтами на тканях-холстах.

Вещи украшены кружевными вставками, сыгравшими удачную комбинацию с другими тканями, и полупрозрачными фатиновыми элементами.

Знаковым для лейбла стали декоративные ракушки. К этим характерным деталям к новой линейке добавились объемные элементы, напоминающие цветы папье-маше.

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