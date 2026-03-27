Платья с кружевом и корсеты из денима: украинский бренд презентовал новую коллекцию

Украинский бренд BUSTIER BRAND после 12 лет развития, переосмысления и внутренних изменений возвращается с новой коллекцией NEW ERA. Это не просто новый дроп, это точка, с которой бренд начинает говорить иначе — четче, глубже и громче.

В центре коллекции — женщина, которая больше не ждет момента. Она сама его создает.

Коллекция раскрывается через три состояния: «Живи», «Чувствуй» и «Владей». Каждое из них получает материальное воплощение и формирует отдельное взаимодействие с телом.

Линия «Живи» построена на итальянском стрейчевом дениме — материале, который движется вместе с телом, сохраняя четкость силуэта и ощущение присутствия в моменте.

«Чувствуй» — это шелк и вискоза, которые взаимодействуют с телом деликатно и одновременно создают интимный контакт между формой и ощущением.

В блоке «Володей» появляется итальянское кружево — как инструмент контроля, а не декора. Оно не смягчает образ, а наоборот — подчеркивает его силу.

Ключевым элементом коллекции является корсет — не как тренд, а как конструкция, формирующая осанку, собирающая силуэт и меняющая способ присутствия в пространстве.

По словам основательницы и дизайнера бренда Юлии Назарчук, она хотела создать одежду, которая не только украшает женщину, а собирает ее. Ведь новая эра начинается не с события, а с самой женщины.

Плотные ткани, четкие линии и отказ от лишнего декора формируют новую эстетику — эстетику точности, где каждая деталь работает на силу образа. Эта коллекция о состоянии, в котором женщина олицетворяет силу.