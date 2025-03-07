Платья с перьями и топы с пайетками: украинский бренд GASANOVA презентовал игривую коллекцию

Капсула отражает жестокое настоящее, которое диктует свои условия, но оставляет место для света и надежды.

Украинский бренд GASANOVA презентовал новую коллекцию, являющуюся олицетворением творчества и красоты как символа сопротивления войне. Знаковым визуальным элементом являются мыльные пузыри, которые воспроизводят атмосферу детства, символизируют радость и беззаботность.

Коллекция олицетворяет роскошь и игривость в каждой детали: изящные платья, украшенные блестящими камнями и нежными перьями, для создания эффектных образов; топы с пайетками, которые станут идеальным выбором для вечеринок и шелковые модели, которые подчеркнут элегантность и сдержанность.

Изюминкой капсулы стало прозрачное черное боди с вышивкой камнями в зоне декольте – идеальный вариант для тех, кто стремится привлечь внимание и сделать смелый statement. Дополнить образ яркими акцентами помогут аксессуары из линейки – красная шляпа с перьями и ремни, украшенные массивными камнями.

Цветовая палитра коллекции сочетает нежные оттенки розового, голубого, золотого, серебрянного, белого и черного, символизирующие глубину и красоту жизни. Использованные материалы, такие как шелк, шифон, искусственная кожа и паетки, создают эффект прозрачности и блеска. Полукруглые формы, драпировка и декоративные элементы из кожаного шнура придают изящество и индивидуальность, а символизм коллекции напоминает о важности сохранять радость даже во времена неопределенности.

"Мы сделали новую коллекцию еще легче, еще ярче и еще более беззаботной. Как мгновение солнца из-за облаков, наивности, нежности и быстротечности мыльного пузыря. Что-то по-детски светлое, радостное, искрящееся и блестящее, как прозрачный шифон и шелк в светло-голубом цвете. В то же время, конечно, женственное и сексуальное. Мой бренд о свободе выражения и безупречности каждый день, когда это возможно. Чем хуже себя чувствуешь – тем лучше нужно выглядеть” – поделилась дизайнер Эльвира Гасанова.

Коллекция также отражает жестокое настоящее, которое диктует свои условия, но оставляющее место для света и надежды.

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