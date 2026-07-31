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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Платья с провокационными разрезами и корсеты-трансформеры: новая вечерняя коллекция украинского бренда

В новую линейку вошли трикотажные платья, бархатные костюмы и яркие корсеты.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Девушка в красном платье

Девушка в красном платье

Украинский бренд вечерней одежды LA SPILLA представил коллекцию сезона осень-зима 2026 года. На этот раз бренд сочетал женственные силуэты, комфорт и детали, позволяющие менять характер наряда.

Одними из ключевых моделей стали платья из плотного трикотажа. Они мягко облегают фигуру, подчеркивают ее изгибы и при этом остаются удобными. Особенностью платьев стали функциональные молнии, с помощью которых можно регулировать глубину вырезов и делать образ более сдержанным или более откровенным.

Особое место в коллекции занял вечерний блок из бархата. В него вошли черные костюмы-двойки, в которых классические силуэты приобрели более современное и драматичное звучание.

Еще одним ярким акцентом стали корсеты-трансформеры насыщенного красного цвета. Благодаря продуманной конструкции их можно стилизовать по-разному и адаптировать к конкретному образу.

Коллекция построена на приглушенной палитре, выразительных фактурах и аккуратной посадке.

Новая линейка предназначена для женщин, которые не хотят выбирать между силой и женственностью и с одинаковой уверенностью сочетают обе эти черты в своем стиле.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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