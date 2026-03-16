Платья с выразительными плечами и наряды с крокодильим тиснением: бренд J'amemme презентовал новую коллекцию на UFW
Показ прошел в формате камерной презентации, вдохновленной салонами высокой моды 1950-1960-х годов.
Украинский бренд J'amemme в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию FW'26-27 Présence, в которой исследуют присутствие как состояние ясности и силы. Она фокусируется на взаимоотношениях между телом, формой и пространством.
Бренд отходит от излишеств, сосредотачиваясь на структуре, пропорциях и материале как основных элементах экспрессии.
По словам дизайнера бренда Юлии Ярмолюк, новая коллекция о тихой силе женщины, которая не требует доказывать свое присутствие.
Коллекция характеризуется архитектурными силуэтами и четкими геометрическими линиями. Бренд исследуют свое фирменное плиссе, добавив ему скульптурности и объема. Новые структурированные платья с выразительными плечами и удлиненными пропорциями добавляют геометрии в язык бренда.
Палитра базируется на осенних древесных оттенках: шоколад, карамель, мох, дымчато-бежевый, черный и кремовый.
Здесь представлены вещи из эко-меха и эко-кожи с крокодильим тиснением. Эти фактуры, использованные в верхней одежде, структурированных платьях и аксессуарах, определяют визуальную идентичность коллекции и подчеркивают ее архитектурное направление.
Аксессуары, включая перчатки и минималистичные клатчи, продолжают эту тенденцию, подчеркивая важность фактуры, линий и пропорций в коллекции.