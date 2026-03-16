Платья с выразительными плечами и наряды с крокодильим тиснением: бренд J'amemme презентовал новую коллекцию на UFW

Украинский бренд J'amemme в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию FW'26-27 Présence, в которой исследуют присутствие как состояние ясности и силы. Она фокусируется на взаимоотношениях между телом, формой и пространством.

Бренд отходит от излишеств, сосредотачиваясь на структуре, пропорциях и материале как основных элементах экспрессии.

По словам дизайнера бренда Юлии Ярмолюк, новая коллекция о тихой силе женщины, которая не требует доказывать свое присутствие.

Коллекция характеризуется архитектурными силуэтами и четкими геометрическими линиями. Бренд исследуют свое фирменное плиссе, добавив ему скульптурности и объема. Новые структурированные платья с выразительными плечами и удлиненными пропорциями добавляют геометрии в язык бренда.

Палитра базируется на осенних древесных оттенках: шоколад, карамель, мох, дымчато-бежевый, черный и кремовый.

Здесь представлены вещи из эко-меха и эко-кожи с крокодильим тиснением. Эти фактуры, использованные в верхней одежде, структурированных платьях и аксессуарах, определяют визуальную идентичность коллекции и подчеркивают ее архитектурное направление.

Аксессуары, включая перчатки и минималистичные клатчи, продолжают эту тенденцию, подчеркивая важность фактуры, линий и пропорций в коллекции.