Платья с вышивками и стильные джинсы: Андре Тан представил весеннюю коллекцию

ANDRE TAN представил новую весеннюю коллекцию, на создание которой его вдохновили простые украинцы и новые бытовые реалии, где волонтерство сочетается с работой и новостями с фронта, а день корректируется сигналами воздушной тревоги.

Параллельно этому происходит настоящий культурный ренессанс: Украина победила на конкурсе "Евровидение", нашим аудиовизуальным искусством интересуются ведущие западные галереи и медиа, а дети и молодежь слушают песни новых украиноязычных артистов, которые в соцсетях становятся известными в считанные недели. Люди заново переоткрывают свои корни, этническую принадлежность и впитывают особенности национальной культуры.

Именно поэтому основа коллекции – вещи в стиле smart casual, где новые интересные формы и оригинальные орнаменты сочетаются с базовыми вещами. В такой одежде всегда удобно и комфортно.

В линейку вошли наряды из нежного шелка, льняные костюмы, легкие платья на каждый день, удобные и стильные джинсы.

Дизайнер переосмыслил концепт вышиванки как элемент повседневной одежды. Новые вышитые сорочки прекрасно впишутся и в сдержанный гардероб взрослой женщины, и в эклектичный стиль молодежи "поколения тиктока".

"Вещи из новой коллекции помогут подчеркнуть твою индивидуальность. Это "база" с элементами уникальности, что позволит тебе легко сочетать их с другими вещами твоего гардероба. Классические формы в новом прочтении сделают твой образ ярким и стильным, а этнические элементы напомнят, что Украина — это не только круто, но еще и очень модно!" – подытожил Андре Тан.

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